Бананы останутся свежими дольше: какой ошибки следует избегать

Нет ничего более досадного, чем купить кучу бананов, а потом они потемнеют и размякнут. Большинство людей, конечно, хранят бананы во фруктовой вазе на столе, но это может быть одним из худших вариантов.

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Фрукты производят газ этилен, который позволяет им созревать и придает замечательный сладкий вкус. Однако, когда бананы сложены вместе с другими фруктами, слишком много этилена может попасть в воздух, что приведет к слишком быстрому созреванию фруктов и их порче, пишет Express.

Так случилось, что бананы являются одними из тех фруктов, которые очень чувствительны к этому газу, и поэтому, если поместить их в миску с кучей других фруктов, они только быстрее потемнеют.

Однако это не означает, что вам нужно полностью прекратить покупать эти фрукты; просто следует хранить в другом месте.

Линда Тайлер, повар и основательница Gracious Vegan, сказала, что холодильник - идеальное место для них. Эксперт объяснила, что бананы - это тропические фрукты, а потому они не привыкли к более холодным температурам.

Однако, хотя кожура может почернеть из-за холодильника, середина банана все равно будет пригодной для употребления. Это объясняется тем, что выработка этилена замедляется, благодаря чему бананы дольше остаются свежими.

Это работает только для желтых бананов, которые уже начали созревать. Хранение зеленых бананов в холодильнике приведет лишь к тому, что они останутся твердыми и несладкими.

Вместо этого зеленые бананы следует класть в шкаф или где-то на столе, подальше от фруктовой миски, а как только они пожелтеют, храните их в холодильнике, чтобы они оставались свежими до двух недель дольше, чем обычно.

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