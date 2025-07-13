Бананы созреют за одну ночь: выполните два простых шага

Бананы – один из самых популярных фруктов в мире, но их вкус иногда может очень отличаться. В зависимости от цвета, они могут быть как чрезвычайно сладкими, так и пресными, и выбрать спелую гроздь в супермаркете почти как выигрыш в лотерею. Идеально спелый банан будет темно-желтого цвета, но этот процесс иногда занимает от трех до пяти дней.

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Однако, есть способ ускорить процесс созревания. Эксперт по питанию из Good Food поделился, как сделать бананы вкусными. Выполняя всего два простых шага перед употреблением, вы можете сделать их более сладкими, пишет Express.

Как созревают бананы?

Бананы выделяют большое количество этилена – природного гормона, который ускоряет созревание, превращая накопленный крахмал в сахар. Хотя все фрукты выделяют этилен, бананы производят его достаточно для созревания других фруктов поблизости.

Бумажный пакет

Первый метод предполагает захват газа для ускорения процесса созревания. Эксперт поделился: "Чтобы ускорить процесс созревания, все, что вам нужно сделать, это захватить газообразный этен вместе с бананом, положив его в бумажный пакет".

"Фрукты выделяют влагу, поэтому нужно использовать пакет, который не будет задерживать ее. Созревание в пакете обычно занимает день или около того, но может произойти за ночь — просто постоянно проверяйте", - пояснил он.

Духовка

Бананы также часто используют для выпекания вкусных лакомств или сливочных молочных коктейлей. Запекание в духовке не обязательно приводит к созреванию бананов, но размягчает их, что делает эти фрукты пригодными для выпекания.

Однако, эксперт предупреждает, есть несколько вещей, которые следует помнить. "Используйте желтые бананы, которые уже сладкие, но еще недостаточно мягкие для запекания, и готовьте их в духовке, разогретой до 180°C/160°C с вентилятором/газ 4, примерно 30-40 минут", – сказал он.

Как контролировать созревание бананов

Чтобы ускорить созревание бананов, поместите их в более теплое место, в идеале выше 24°C.

Чтобы замедлить созревание бананов, храните их в прохладном месте, в идеале при температуре около 18°C или чуть ниже. Автор посоветовал плотно обмотать конец плодоножки скотчем. Разделение бананов также может помочь.

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