Белки сразу перестанут воровать корм для птиц: что спасет

Многим птицам нужен дополнительный корм, который садоводы расставляют для них в конце весны, поскольку они либо переживают брачный период, либо возвращаются после зимней миграции.

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Если белки съедят весь корм для птиц, они могут начать сильно полагаться на кормушки вместо того, чтобы искать пищу естественным путем. Это может привести к перенаселению белок в вашей местности и отпугнуть птиц, из-за чего ваш сад будет посещать меньше пернатых друзей. Как бороться с этим явлением, рассказывает OBOZ.UA.

Существует очень простой способ отпугнуть белок и отбить у них охоту их воровать корм для птиц, ведь все, что вам нужно, это немного острого кайенского перца.

Кайенский перец - это естественное средство для отпугивания белок, просто посыпьте немного в птичий корм, советуют эксперты. Птицы не имеют таких же рецепторов для острого вкуса, поэтому они этого не заметят, но белки понюхают и отступят.

Кайенский перец будет отпугивать белок, поскольку у них очень чувствительные обонятельные и вкусовые рецепторы, поэтому они будут держаться подальше от кормушки для птиц после неприятного опыта со специей.

Все, что вам нужно сделать, это смешать одну столовую ложку кайенского перца со смесью корма для птиц и повторно применять каждый раз, когда идет дождь, иначе приправа может смыться.

Обязательно надевайте перчатки, чтобы легче было перемешивать корм для птиц и уменьшить вероятность случайного попадания специи в глаза или рот.

Не вся птичья пища одинаково привлекательна для белок. Хотя они без колебаний едят семена подсолнечника, арахис и сало, есть некоторые варианты, которые им менее нравятся.

Семена сафлора содержат много жирных кислот, которые понравятся птицам, но не имеют никакой питательной ценности для белок, и они быстро научатся не трогать их.

Эти семена также имеют острый и горький вкус, который белки ненавидят, но, как и кайенский перец, они не будут иметь никакого влияния на птиц.

Если вы уделите время тому, чтобы должным образом защитить свою кормушку для птиц, это поможет таким птицам, как ласточки, черные дрозды, сороки и даже малиновки, при этом естественным образом отпугивая пушистохвостых белок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отпугнуть белок от своего сада.

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