Без Галь Гадот: DC перезапустят фильм 'Чудо-женщина'

Комикс-студия DC, которая сейчас работает над перезапуском собственной киновселенной, решила вернуть на экраны Диану Принс, также известную как Чудо-женщина. Однако, актрисы Галь Гадот в этой роли мы, похоже, больше не увидим.

Видео дня

Как пишет издание Variety, руководитель DC Studios Джеймс Ганн сообщил, что прямо сейчас ведется работа над сценарием нового фильме о Чудо-женщине. По словам режиссера, фильм станет дополнением к сериалу HBO о родине Чудо-женщины, острове Темискира. Ганн также отметил, что "проект продвигается медленно, но он продвигается".

Как известно, Галь Гадот сыграла Чудо-женщину в одноименном сольном фильме и в "Лиге справедливости" 2017 года. Также она повторила этот образ в ленте "Чудо-женщина 1984", которая вышла в 2020 году, "Лиге справедливости Зака Снайдера" 2021 года и дважды повторила образ в камео. Но план Ганна и руководителя Питера Сафрана перезагрузить вселенную DC означает, что Гадот больше не будет играть этого персонажа.

Вероятный будущий фильм о Чудо-женщине – один из нескольких, которые находятся в разработке студии. Сейчас DC Studios дает зеленый свет лишь небольшому количеству кинопроектов. Первый из них – перезапуск "Супермена" – должен выйти в прокат в июле. Человека из стали в нем сыграет не Генри Кавилл, а Дэвид Коренсвет. Сценаристом и режиссером ленты выступил Джеймс Ганн.

Далее эстафету подхватит "Супердевушка: Женщина будущего". Но это произойдет только через год – в июне 2026 года. Главную роль здесь доверили Милли Олкок. А в режиссерское кресло сел Крейг Гиллеспи. В сентябре того же года ожидается выход фильма ужасов о злодее и враге Бэтмена "Глиноликий". Постановщиком ленты выступит Джеймс Уоткинс, а сценарий к ленте пишут Майк Фланаган и Хосейн Амини. Четвертым уже запущенным проектом станет анимационная лента о Дике Грейсоне и Джейсоне Тодде. Они являются помощниками Робина – друга Бэтмена. Предварительно выход этой ленты запланирован на июнь 2028 года.

Кроме того Ганн подтвердил, что планирует еще один фильм о Супермене. Причем он не обязательно станет сиквелом нынешней ленты. Первая волна проектов DCU включает также сериалы "Миротворец", у которого должен выйти второй сезон, "Фонари", старт которого намечен на 2026 год, и продолжение анимационного шоу "Монстры коммандос".

Когда Ганна спросили, планирует ли он продолжение Лиги справедливости – супергеройской команды DC, режиссер оказался немногословным. Он ответил: "Конечно".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какую дату перенесли премьеру новых "Мстителей " - главных конкурентов "Лиги справедливости", которых выпускает студия Marvel.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.