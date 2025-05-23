Самые масштабные за всю историю: на когда перенесли даты выхода новых 'Мстителей'

Голливудские студии вносят значительные изменения в свои графики релизов, что повлияет на ожидаемые блокбастеры и продолжения культовых фильмов. Причиной этих переносов часто становится стремление обеспечить высочайшее качество конечного продукта, ведь создание масштабных кинопроектов требует значительного времени и ресурсов.

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Эти решения влияют на зрителей во всем мире, которые с нетерпением ждут любимые франшизы. Перенос дат позволяет создателям реализовать свое грандиозное видение без спешки.

Когда выйдет новая часть "Мстителей"

Поклонники киновселенной Marvel получили новость о переносе премьер двух новых фильмов о "Мстителях".

"Мстители: Судный день" (Avengers: Doomsday) теперь выйдет 18 декабря 2026 года, вместо запланированной ранее даты 1 мая 2026 года. Аналогично, "Мстители: Тайные войны" (Avengers: Secret Wars) появятся на экранах 17 декабря 2027 года, а не 7 мая 2027 года.

Инсайдеры сообщают, что эти фильмы являются одними из самых масштабных за всю историю кинематографа, и задержки дают больше времени для реализации грандиозного замысла.

Актерский состав "Мстителей: Судный день"

Список актеров, подтвержденных для фильма "Мстители: Судный день", впечатляет своей масштабностью. Среди них Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастиан Стэн, Пол Радд, Летиция Райт, Флоренс Пью, Симу Лю, Томас Хиддлстон, Ваятт Рассел, Дэвид Гарбор, Уинстон Дьюк, Дэнни Рамирес, Анна Джон-Кеймен, Педро Паскаль, Ванесса Кирби, Джозеф Куинн, Эбон Мосс-Бахрах.

Также к касту присоединятся Патрик Стюарт, Иэн Маккеллен, Алан Камминг, Ребекка Ромейн, Джеймс Марсден, Келси Грэммер, Ченнинг Татум, Теноч Уэрта Мехия, Льюис Пуллман и Роберт Дауни младший.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой спойлер о "Мстителях" попал в сеть.

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