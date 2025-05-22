В новых 'Мстителях' вернется злодейка из прошлого: в сеть слили спойлер

Подготовка к выходу очередного фильма киновселенной Marvel "Мстители: Судный день" сопровождается постепенным раскрытием новых сюжетных элементов. Так, стали известны первые интересные нюансы.

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Судя по деталям на снимках, в новой ленте может появиться хорошо знакомое зрителям место – город-государство Мадрипур. Это намекает на возвращение персонажа Шэрон Картер, также известной как Power Broker.

Во вселенной Marvel Мадрипур – это вымышленное островное государство в Юго-Восточной Азии, известное как очаг преступности, контрабанды и теневых сделок. Впервые зрители увидели его в сериале "Сокол и Зимний солдат" (2021), где ключевую роль в сюжете играла Шэрон Картер (актриса Эмили Ванкэмп) – бывший агент ЦРУ и племянница Пегги Картер.

После событий ленты "Первый мститель: Противостояние", где Шэрон помогала Стиву Роджерсу и оказалась вне закона, она была вынуждена скрываться в Мадрипуре. Именно там персонажка фактически стала "серым кардиналом" преступного мира, а впоследствии – главной антагонисткой сериала.

Хотя студия официально не объявляла возвращение Эмили Уанкэмп в роли Шэрон Картер, намеки на Мадрипур практически гарантируют ее появление. В фанатских кругах предполагают, что персонажка получит новый виток развития – вероятно, как один из второстепенных антагонистов или лицо с двойными мотивами, которое может сыграть решающую роль в новом конфликте.

"Мстители: Судный день" станет одной из двух следующих глобальных лент в рамках MCU. После нее выйдет "Мстители: Тайные войны" – прямое продолжение, которое, по слухам, сведет все основные сюжетные линии нескольких фаз в одно кульминационное событие.

Оба фильма срежиссируют братья Руссо – авторы самых успешных проектов Marvel: "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал".

Фильм "Мстители: Судный день" выйдет в кинотеатрах 1 мая 2026 года. За ним, ровно через год – 7 мая 2027 года – на большие экраны выйдут "Мстители: Тайные войны".

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