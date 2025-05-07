Маркетинговый ход: Marvel неожиданно переименовала 'Громовержцев' уже после премьеры

Новый фильм киновселенной Marvel "Громовержцы" еще до своего выхода долгое время интриговал фанатов кинокомиксов значком звездочки в конце слова. Обычно это означает, что под звездочкой должен идти комментарий или сноска. И вот тайна наконец раскрылась.

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Как пишет издание THR, после недель заговоров и планирования, огромная маркетинговая машина Disney наконец ответила на вопрос, почему новый блокбастер Marvel называется Thunderbolts*, а не просто Thunderbolts. Оказывается, звездочка намекает на второстепенное название или тег, The New Avengers - "Новые мстители".

Впрочем, Disney и Marvel официально не изменили название фильма на "Громовержцы: Новые мстители". Издание предполагает, что текст под звездочкой, это скорее способ подогреть интерес к фильму после премьеры ленты. Новый фильм объединяет группу неудачников из MCU и менее известных персонажей, которые открывают в себе более героическую сторону, когда их обманывает зловещая директор ЦРУ Валентина Аллегра де Фонтейн в исполнении Джулии Луис-Дрейфус. В частности, они хотят защитить новичка Боба (Льюис Пуллман). Тот страдает психическим заболеванием, и претерпел катастрофические последствия после того, пережил над собой жестокие эксперименты.

Официальная супергеройская франшиза "Мстители" - это курица, которая долгое время несла Marvel золотые яйца. Поэтому стремление Кевина Файги и Disney, которой принадлежит комикс-студия, привязать этот бренд к новым историям кажется понятным. Однако руководство студий явно не преследует цель создать хаос и заставить людей думать, что фильм "Мстители: Судный день", который должен выйти в следующем году - это сиквел "Громовержцев". Или наоборот - история об аутсайдерах комикс-вселенной является частью официальной серии "Мстителей".

В то же время известно, что несколько актеров из каста "Громовержцев" появятся в перезапуске "Мстителей". В частности речь идет о Флоренс Пью (Елена Белова), Льюисе Пуллмане (Боб), Себастьяне Стэне (Зимний солдат), Уайетте Расселе (Агент США), Дэвиде Харборе (Красный страж) и Ханне Джон-Кеймен (Призрак).

Изданию удалось узнать, что директор по маркетингу Disney Асад Аяз и его команда долго искали удачный момент для раскрытия второго названия "Громовержцев". И в конце концов остановились на варианте с понедельником после премьерного уикенда. Это помогло максимально избежать появления в сети спойлеров. На ранних показах боссы студии просили фанатов не портить другим впечатления своими рассказами о сюжете.

Из раскрытия названия "Новые мстители" сделали целое шоу. Каст фильма принял участие в специальном событии, где с постера фильма срывали старое название. Цифровые материалы с раскрытием направили в некоторые кинотеатры, специальные сообщения появились в соцсетях, а также были изменены рекламные щиты фильма в некоторых странах. В частности, изменениям подвергся знаменитый билборд, известный как Sunset Wall, расположенный высоко над Западным Голливудом на бульваре Сансет неподалеку Беверли-Хиллз.

В ближайшие дни в маркетинговом переходе примут участие несколько сетей кинотеатров. Imax, Dolby Cinema и другие широкоформатные премиум-экраны начнут использовать обновленную айдентику. А еще более 600 площадок разместят обновленные постеры фильма. Также будут изменены цифровые стенды в более чем 40 кинотеатрах, включая цифровую вывеску в Regal E-Walk в Нью-Йорке и El Capitan, принадлежащий Disney, в Голливуде. И это только в США. За рубежом также запланировано проведение ряда рекламных акций, призванных продвигать новое название ленты.

Как известно, за первый уикенд "Громовержцы" собрали в прокате 74,5 млн долларов в 4330 кинотеатрах. Однако сборы оказались хуже прогнозируемых. Студия ожидала заработать 76 миллионов, а рассчитывала на все 80 миллионов. Сейчас для того, чтобы команда супергероев-неудачников была признана успешным коммерческим проектом и фильм получил продолжение, "Громовержцы" должны собрать не менее 180 миллионов долларов.

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