'Мир Юрского периода: Возрождение'. Режиссер нового фильма заинтриговал появлением динозавров-мутантов

Уже в этом году кинофраншиза "Парк Юрского периода" получит новый перезапуск - в июле на экраны выйдет фантастический экшн "Мир Юрского периода: Возрождение". И его авторы пообещали зрителям нечто необычное: появление динозавров-мутантов.

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Как пишет издание Screen Rant, об этом рассказали режиссер фильма Гарет Эдвардс и сценарист Дэвид Кепп. По их словам, в будущем блокбастере мы увидим двух новых таких чудовищ.

Как известно, в рамках мягкой перезагрузки франшизы в новой части Скарлетт Йоханссон сыграет Зору Беннетт, лидера миссии в экваториальных регионах Земли, населенных динозаврами. Ее героиня будет стремиться восстановить ценную ДНК исторических существ для медицинского прорыва. В трейлерах "Мира Юрского периода: Возрождение" нам уже намекали, что фильм представит несколько новых динозавров, включая ужасного зверя, выведенного в лаборатории.

В недавнем интервью Empire Эдвардс рассказал, что этот новый динозавр называется Distortus Rex или D-Rex. Хотя существо показывают в трейлерах лишь на мгновение, Эдвардс подтвердил, что этот монстр имеет шесть конечностей, много зубов и он очень голоден. "Это как если бы T-Rex был разработан Гансом Рудольфом Гигером (художником, который создал образ Чужого - ред.), а потом вся эта штука занялась сексом с ранкором (монстр из "Звездных войн", - ред). Это дизайн, который мне очень понравился. Я хотел бы купить игрушку, когда она выйдет", - рассказал режиссер.

Дэвид Викери из студии ILM, которая создает спецэффекты, предложил дополнительные подробности о D-Rex, раскрывая, что в этом мутировавшем динозавре есть и трагический элемент из-за природы его выращенного в лаборатории тела. "Это как будто другое животное обернулось вокруг T-Rex. Гарет хотел, чтобы мы испытывали к нему жалость и ужас, потому что его уродства причинили ему некоторую боль, и это является бременем", - пояснил он.

Однако D-Rex - не единственный мутантный динозавр, который появится в Jurassic World Rebirth. Так Кепп намекнул, что в фильме также появятся крылатые мутадоны, которые являются комбинацией птерозавра и раптора. По словам сценариста, к созданию этих существ приложил руку исполнительный продюсер проекта Стивен Спилберг.

В прошлых фильмах "Парк Юрского периода" и "Мир Юрского периода" обычно был один или два вида динозавров, которые служили основными источниками угрозы для персонажей. Чаще всего это была какая-то комбинация велоцирапторов и одного или двух тираннозавров. В "Парке Юрского периода ІІІ" появляется спинозавр, а в "Доминионе" мы уже видим атроцираптора, которого можно направить на цель с помощью лазера. Таким образом новые динозавры в "Мире Юрского периода: Возрождение" продолжают тенденцию создания новых монстров в рамках франшизы.

Введение D-Rex и мутадона в качестве новых угроз, с которыми персонажам фильма приходится иметь дело, также говорит о сеттинге истории. Большинство событий в нем будет происходить на Site C - острове, где когда-то располагался исследовательский центр для оригинального парка. Именно здесь ученые проводили различные эксперименты и удерживали самых опасных динозавров. А значит новая часть, как и обещали ее создатели, будет иметь действительно тесную связь со своими предшественниками.

Итак, "Возрождение" действительно будет содержать ссылки на оригинальный "Парк Юрского периода", но введение в историю новых динозавров-мутантов открывает двери для совершенно новых форм ужаса, опираясь на элементы фильмов о монстрах. После плохих обзоров "Мир Юрского периода: Доминион" это может быть именно тем обновлением, которое нужно франшизе.

Однако введение D-Rex может вызвать и споры, поскольку короткие появления в трейлере предполагают, что существо имеет вид не динозавра, а монстра. Для некоторых зрителей это может стать слишком большим отклонением от основного языка дизайна франшизы.

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