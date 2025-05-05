Что известно о новом фильме 'Нарния': кто сыграет Белую колдунью

Популярную серию детских фэнтези-романов "Хроники Нарнии", созданную писателем Клайвом Стейплзом Льюисом, уже не раз пытались экранизировать. Наиболее известной стала трилогия, выпущенная в нулевые студии Walt Disney Pictures.

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Однако тогда снять все части серии по разным причинам не смогли. Теперь за историю решил взяться стриминг Netflix, привлекая к ее постановке четырехкратную номинантку на "Оскар" Грету Гервиг. Режиссер известна такими лентами, как "Леди-птица", "Маленькие женщины" и "Барби". Свою версию "Нарнии" она называет "рок-н-ролльной". Американский журнал Vogue собрал все, что известно о проекте.

Какую книгу будут экранизировать

Гервиг приступит к постановке шестого романа серии под названием "Племянник чародея". В хронологии вселенной "Нарнии" он является приквелом и объясняет, откуда в целом появился магический мир, в который можно попасть через шкаф.

Главными героями, как и в других книгах, являются дети. Но на этот раз это не братья и сестры Пэвенси, а Дигори Кирк и Полли Палмер. В начале XX века они случайно встречаются где-то в Лондоне и магическим образом попадают в Нарнию. Именно в доме повзрослевшего Дигори будут проходить события основной истории "Хроник Нарнии".

Кто сыграет в "Нарнии" от Гервиг

Уже известно, что одна из главных ролей досталась звезде фильма "Барби" и сериала "Половое воспитание" Эмме Маки. По последним данным, она воплотит Белую колдунью, которую в нулевых играла Тильда Суинтон.

По слухам, в касте должны появиться минимум две суперзвезды - Мерил Стрип и Дэниел Крейг. Стрип ведет переговоры по поводу того, чтобы сыграть роль льва Аслана. А Крейг, вероятно, сыграет Эндрю Кэттерли – таинственного дядю Дигори, в доме которого происходят все чудеса.

Когда должен выйти фильм

Уже известна дата премьеры ленты Греты Гервиг по мотивам "Хроник Нарнии". Она должна выйти на Netflix 26 ноября 2026 – как раз к рождественским праздникам. Продюсером проекта выступит Эми Паскаль, обещающая совершенно новый взгляд на историю Нарнии.

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