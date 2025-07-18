Без невыносимой жары: средиземноморские пляжи, которые достойны внимания летом

Летом температура на популярных курортах Южной Европы часто достигает отметки +35°C и выше, а раскаленный песок и толпы туристов не способствуют спокойному отдыху. Однако хорошая новость в том, что существуют менее известные, но не менее очаровательные пляжи, где можно спрятаться от жары и насладиться морем без суеты.

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В этих уголках температура остается комфортной даже в пик сезона, а количество туристов приятно удивляет. Поэтому если вы ищете прохладу вместо палящего солнца — эти локации стоит принять во внимание.

Готланд, Швеция

Готланд — шведский остров в Балтийском море, который остается малоизвестным среди массовых туристов, но давно любимый среди скандинавов. Его средневековая столица Висбю с каменными стенами XIII века, мощеными улочками и руинами старинных церквей занесена в список ЮНЕСКО.

Кроме истории, Готланд поражает природной красотой: здесь есть спокойные пляжи, зеленые луга, скалы и аутентичные рыбацкие деревни. Летний климат мягкий и комфортный — температура обычно держится в пределах 18–22°C, без изнуряющей жары. Это идеальное место для неспешного отдыха, прогулок и пикников на побережье. Готланд — это тихая, красивая альтернатива шумным средиземноморским курортам.

Гдыня, Польша

Это идеальное летнее направление для тех, кто стремится к отдыху без жары. Город часто называют "польским Майами" благодаря современной застройке, молодежной атмосфере и широкому песчаному пляжу, что привлекает туристов со всей Восточной Европы.

В городе чувствуется дух морской истории, гармонично сочетающийся с динамичным развитием и современным ритмом жизни. Центральный пляж — любимое место для прогулок, мороженого или обеда прямо у воды. При этом жара здесь — редкое явление: температура редко превышает комфортные 22–23°C. Гдыня — это яркий город у моря, где можно отдохнуть с комфортом и без перегрева.

Остров Джерси на Нормандских островах

Это настоящая летняя жемчужина для тех, кто ищет тишину, свежесть и культурную мозаику. Благодаря своему уникальному расположению между Британией и Францией, здесь гармонично сочетаются элементы обеих культур — в языке, кухне и архитектуре.

Джерси манит мягким климатом, где летом температура редко превышает 22°C, что делает его отличной альтернативой жаркому Средиземноморью. Здесь можно отдохнуть на тихих пляжах, исследовать средневековый замок Мон-Оргейл или прогуливаться по живописным улочкам прибрежных городков. Несмотря на свою компактность, остров предлагает богатство впечатлений — от природы до истории. Джерси — это спокойствие, утонченность и прохлада в сердце лета.

Юрмала, Латвия

Юрмала — главный морской курорт Латвии, расположенный всего в получасе езды от Риги, идеально подходит для спокойного летнего отдыха без изнуряющей жары. Ее широкая полоса белого песка простирается вдоль Балтийского моря, окруженная деревянными виллами в стиле модерн и бывшими санаториями, ныне ставшими стильными отелями.

Символом курорта является Baltic Beach Hotel & SPA — кораблеподобная архитектурная жемчужина с видом на море. Благодаря умеренному климату, средняя дневная температура здесь летом не превышает 22°C, а вечера прохладные и приятные. Это место, где днем удобно носить шорты, а вечером — накинуть свитер. Юрмала — это Балтийский релакс с ноткой истории и комфорта.

Кабур, Франция

Кабур — идеальное место для летнего отдыха без жары и толп. Это элегантный городок на побережье Нормандии предлагает широкую полосу золотого песка и приятную температуру от 18°C до 22°C.

Здесь можно насладиться спокойствием Атлантики, не жертвуя комфортом и красотой французской архитектуры. Величественный Гранд-отель, построенный в стиле Прекрасной эпохи, создает атмосферу роскоши и истории. А оживленная Авеню де ла Мер с джелато, магазинами и фахверковыми домиками дарит настоящий вкус Нормандии. Кабур — это изящная альтернатива южным курортам для тех, кто ищет прохладу и стиль.

Ранее OBOZ.UA писал о лучших "секретных пляжах" в Европе, где мало туристов.

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