Для действительно эпического путешествия: названы лучшие секретные пляжи Европы

Лето — идеальное время для пляжного отпуска, но найти место без толп становится все сложнее. Туристы выбирают знакомые направления, и поэтому большинство популярных локаций страдают от чрезмерного скопления людей.

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Впрочем, в Европе еще остались "скрытые жемчужины" — курорты, которые способны подарить полноценный отдых и впечатляющую природу без лишнего шума. Аналитики сервиса HomeToGo определили локации, идеально подходящие для спокойного морского отпуска летом 2025 года.

Это Бомарис в Великобритании, Вальдовиньо в Испании и Нафплион в Греции. Каждый из этих пляжей имеет свои уникальные преимущества — от исторических памятников до дикой природы и доступных цен.

Бомарис, Великобритания

Хотя Великобритания редко ассоциируется с пляжным отдыхом, именно здесь расположено одно из лучших живописных побережий — Бомарис. Этот курортный городок на острове Англси поражает сочетанием истории и природы: здесь можно увидеть замок XIII века и одновременно насладиться спокойным пляжем с видом на море.

Длинный пирс, пастельные домики и атмосферные кафе создают идеальную картинку для летнего релакса. Город также отмечен высокими оценками за доступность и комфорт — от парковочных мест до недорогого жилья. Температура воздуха летом здесь держится на комфортном уровне — около 17°C. А для тех, кто ищет необычные туры, Бомарис предлагает даже экскурсии в колонии тупиков.

Вальдовиньо, Испания

На фоне общей перенасыщенности испанских курортов, Вальдовиньо в Галисии выглядит настоящим исключением. Это место идеально подходит для тех, кто хочет убежать от туристического шума: здесь почти нет иностранных отдыхающих, а главная аудитория пляжа — местные.

Побережье славится динамичными волнами Атлантики, что привлекает серферов со всей страны. Помимо активного отдыха, здесь есть и природная заповедная зона — лагуна А-Фрушейра, где можно наблюдать за дикой природой. По оценке HomeToGo, Вальдовиньо получил почти максимальный балл в категории "живописность" и отмечен как один из наименее людных пляжей. Так что это идеальный вариант, чтобы убежать от палящего солнца и толп Барселоны.

Нафплион, Греция

Нафплион — настоящая альтернатива более разрекламированным курортам Греции, таким как Санторини или Миконос. Этот прибрежный город на полуострове Пелопоннес сочетает в себе культурное достояние и пляжный покой.

Среди главных достопримечательностей — крепость Буртзи, старинные кварталы и древнее укрепление Акронавплия, с которого открываются впечатляющие панорамы. Город получил самые высокие баллы за стоимость проживания, а многие отели и апартаменты расположены прямо на побережье. Здесь можно гулять по узким улочкам без толп и впитывать атмосферу настоящей Греции. И хоть температура летом здесь высокая, цена, виды и отсутствие скоплений людей полностью компенсируют жару.

Эти три пляжа — Бомарис, Вальдовиньо и Нафплион — доказывают, что и в Европе можно найти уютные места, где лето чувствуется по-настоящему.

OBOZ.UA предлагает узнать, где в Италии лучший пляжный отдых.

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