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Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных "рыбных хвостиков" из "ничего"

Эрика Ильина
NewsLife
1 минута
783
Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных 'рыбных хвостиков' из 'ничего'

"Рыбные хвостики" – это закуска, имеющая оригинальный вкус и внешний вид. Раньше это блюдо подавалось на каждую свадьбу и День рождения.

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Как приготовить "рыбные хвостики" в Instagram напомнила фудблогер с ником gubenia.sofiia. В этом нет ничего сложного, потому справится даже начинающий.

Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных "рыбных хвостиков" из "ничего"

Ингредиенты

  • Тунец или сардина – 2 консервы
  • Рис – 1,5 стакана
  • Лук – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Специи
  • Яйца – 3 шт.
  • Рожки для мороженого

Ингредиенты для кляра

  • Молоко
  • Мука

Способ приготовления

1. Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.

2. Обжариваем овощи на сковороде с маслом до золотистости.

Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных "рыбных хвостиков" из "ничего"

3. Рис отвариваем до готовности. Охлаждаем и перемешиваем с поджаркой.

4. Добавляем рыбные консервы и кропотливо перемешиваем.

Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных "рыбных хвостиков" из "ничего"

5. Наполняем рожки начинкой и оставляем на несколько минут для размягчения.

6. Слегка прижимаем размягченные рожки руками.

Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных "рыбных хвостиков" из "ничего"

7. Яйцо взбиваем с солью, молоком и мукой. Окунаем рожки в кляр.

8. Жарим на сковороде с маслом до готовности и золотистости.

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