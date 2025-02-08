Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных "рыбных хвостиков" из "ничего"
"Рыбные хвостики" – это закуска, имеющая оригинальный вкус и внешний вид. Раньше это блюдо подавалось на каждую свадьбу и День рождения.
Как приготовить "рыбные хвостики" в Instagram напомнила фудблогер с ником gubenia.sofiia. В этом нет ничего сложного, потому справится даже начинающий.
Ингредиенты
- Тунец или сардина – 2 консервы
- Рис – 1,5 стакана
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Специи
- Яйца – 3 шт.
- Рожки для мороженого
Ингредиенты для кляра
- Молоко
- Мука
Способ приготовления
1. Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.
2. Обжариваем овощи на сковороде с маслом до золотистости.
3. Рис отвариваем до готовности. Охлаждаем и перемешиваем с поджаркой.
4. Добавляем рыбные консервы и кропотливо перемешиваем.
5. Наполняем рожки начинкой и оставляем на несколько минут для размягчения.
6. Слегка прижимаем размягченные рожки руками.
7. Яйцо взбиваем с солью, молоком и мукой. Окунаем рожки в кляр.
8. Жарим на сковороде с маслом до готовности и золотистости.
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