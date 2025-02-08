Без них не обходилась ни одна свадьба или День рождения: рецепт легендарных 'рыбных хвостиков' из 'ничего'

"Рыбные хвостики" – это закуска, имеющая оригинальный вкус и внешний вид. Раньше это блюдо подавалось на каждую свадьбу и День рождения.

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Как приготовить "рыбные хвостики" в Instagram напомнила фудблогер с ником gubenia.sofiia. В этом нет ничего сложного, потому справится даже начинающий.

Ингредиенты

Тунец или сардина – 2 консервы

Рис – 1,5 стакана

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Специи

Яйца – 3 шт.

Рожки для мороженого

Ингредиенты для кляра

Молоко

Мука

Способ приготовления

1. Лук нарезаем кубиком, а морковь натираем на мелкой терке.

2. Обжариваем овощи на сковороде с маслом до золотистости.

3. Рис отвариваем до готовности. Охлаждаем и перемешиваем с поджаркой.

4. Добавляем рыбные консервы и кропотливо перемешиваем.

5. Наполняем рожки начинкой и оставляем на несколько минут для размягчения.

6. Слегка прижимаем размягченные рожки руками.

7. Яйцо взбиваем с солью, молоком и мукой. Окунаем рожки в кляр.

8. Жарим на сковороде с маслом до готовности и золотистости.

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