Бирюзовое море и доступные цены: туристам посоветовали идеальное средиземноморское направление

Пляжи рядом с руинами тысячелетних фортов, атмосферные города с мощеными улочками, свежая рыба прямо с моря и местное насыщенное вино – все это создает неповторимое настроение настоящего средиземноморского лета. И хотя при упоминании о регионе многие представляют Французскую Ривьеру или живописное побережье Амальфи, лидером по росту туристического потока в этом году стал Кипр.

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Кипр предлагает доступную альтернативу с развитой инфраструктурой, пляжами, историческими памятниками и стабильной ситуацией с безопасностью. Детали рассказало издание TravelOffPath.

Кипр стал настоящим открытием этого лета. Согласно статистике, в 2025 году остров зафиксировал прирост туристических прибытий на 15,4%, что является рекордным показателем. До конца года Кипр ожидает принять более 4,25 миллиона туристов – больше, чем когда-либо в истории.

Для небольшого острова с населением 1,3 миллиона человек, расположенного в Восточном Средиземноморье, это потрясающее достижение, свидетельствующее о его все большей привлекательности.

Кипр сочетает древнюю культуру, теплый климат и впечатляющие морские пейзажи. В отличие от многих популярных курортов Средиземноморья с галечными пляжами, Кипр предлагает белые и золотистые песчаные побережья. Особенно это заметно в регионах Протарас и Айя-Напа, где прозрачное бирюзовое море напоминает Карибский регион. Даже на малоисследованном севере острова – в районе полуострова Карпас – есть десятки километров спокойных пляжей, на которых редко бывает скопление людей.

Кипр привлекает не только красотой, но и доступностью. Например, средняя стоимость ночи в 3-звездочном отеле в Айя-Напе составляет примерно 75 долларов. В Ларнаке еще дешевле: около 54 долларов за ночь, в Лимассоле – 67 долларов, а в Пафосе – 68 долларов.

Цены на питание также приятно удивят: ужин в местной таверне обойдется в 10-20 евро, а изысканный ужин у моря от – до 80 евро. Транспорт между городами осуществляется автобусами, а билеты стоят от 4 до 15 евро.

Большинство достопримечательностей также имеют символическую стоимость входа:

Археологический парк в Пафосе (Гробницы царей) – 4,5 евро;

Руины Куриона с античным театром – 4 евро;

Средневековый музей в замке Лимассола – 4,5 евро.

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