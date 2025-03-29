Бисквитное печенье, которое оценят ваши дети: легкий рецепт от Джейми Оливера
Бисквитное печенье по рецепту всемирно известного шеф-повара Джейми Оливера настолько просто в приготовлении, что оно точно станет вашим любимым.
Этот рецепт вошел в кулинарную книгу "5 ингредиентов – быстрая и легкая еда" этого кулинара. Он предупредил, что вы можете заменить золотой сироп сахаром, медом или даже кленовым сиропом и они все равно получатся вкусными.
Ингредиенты
- 100 г несоленого сливочного масла комнатной температуры
- 100 г смеси сухофруктов и орехов
- 100 г овсянки
- 100 г муки
- 100 г золотого сиропа.
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180C (350F) или газовой отметки 4.
Подготовьте глубокую квадратную форму для выпечки диаметром 20 см, выстелив ее промасленной бумагой и слегка смазав оливковым маслом.
В кухонном комбайне смешайте масло, сухофрукты, орехи, овес и муку. Взбивайте смесь, пока она не станет соединяться и отделяться от стенок миски. Когда это произойдет, добавьте сироп и снова взбейте, пока все не соединится.
Переложите смесь в подготовленную форму, распределив равномерно, чтобы покрыть края. Выпекайте от 15 до 20 минут или пока оно не станет золотисто-коричневым.
После выпечки извлеките его из духовки и разрежьте на 16 квадратов, пока оно еще в форме. Дайте ему остыть в форме около пяти минут.
После этого с помощью промасленной бумаги извлеките смесь из формы и поместите ее на решетку. Дайте ему полностью остыть перед подачей.
Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить самый простой торт из печенья.
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