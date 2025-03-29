Бисквитное печенье, которое оценят ваши дети: легкий рецепт от Джейми Оливера

Бисквитное печенье по рецепту всемирно известного шеф-повара Джейми Оливера настолько просто в приготовлении, что оно точно станет вашим любимым.

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Этот рецепт вошел в кулинарную книгу "5 ингредиентов – быстрая и легкая еда" этого кулинара. Он предупредил, что вы можете заменить золотой сироп сахаром, медом или даже кленовым сиропом и они все равно получатся вкусными.

Ингредиенты

100 г несоленого сливочного масла комнатной температуры

100 г смеси сухофруктов и орехов

100 г овсянки

100 г муки

100 г золотого сиропа.

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180C (350F) или газовой отметки 4.

Подготовьте глубокую квадратную форму для выпечки диаметром 20 см, выстелив ее промасленной бумагой и слегка смазав оливковым маслом.

В кухонном комбайне смешайте масло, сухофрукты, орехи, овес и муку. Взбивайте смесь, пока она не станет соединяться и отделяться от стенок миски. Когда это произойдет, добавьте сироп и снова взбейте, пока все не соединится.

Переложите смесь в подготовленную форму, распределив равномерно, чтобы покрыть края. Выпекайте от 15 до 20 минут или пока оно не станет золотисто-коричневым.

После выпечки извлеките его из духовки и разрежьте на 16 квадратов, пока оно еще в форме. Дайте ему остыть в форме около пяти минут.

После этого с помощью промасленной бумаги извлеките смесь из формы и поместите ее на решетку. Дайте ему полностью остыть перед подачей.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить самый простой торт из печенья.

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