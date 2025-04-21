Блок камер гораздо больше: в сети показали новые фото iPhone 17

Компания Apple снова оказалась в центре внимания после появления в сети новых изображений моделей iPhone 17. Несмотря на то, что официальная презентация еще впереди, поклонники уже активно обсуждают изменения в дизайне.

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В частности, несколько инсайдеров показали как фотографии новых iPhone, так и новые чехлы для них. Наибольший интерес у сторонников "яблочных смартфонов" вызвала камера - ее блок заметно увеличился.

Сонни Диксон, чья информация ранее неоднократно подтверждалась, показал четыре модели серии iPhone 17 – стандартную Pro, Pro Max и новинку с названием iPhone 17 Air.

Особое внимание привлек именно последний вариант, который существенно отличается своим ультратонким корпусом. Судя по макетам, блок камеры будет иметь новое вертикальное расположение линз, а некоторые модели получат прямоугольные модули.

iPhone 17 Air, как ожидается, станет самым тонким телефоном в линейке Apple – толщина устройства всего 5,5 мм.

Согласно прогнозам Tech Radar, iPhone 17 Air может стать самым дорогим вариантом в линейке.

OBOZ.UA на днях сообщал, когда должен выйти новый iPhone 17 Pro.

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