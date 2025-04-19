Когда выйдет iPhone 17 Pro: какие функции появятся в новинке

Ежегодная презентация Apple, во время которой показывают новую линейку смартфонов iPhone является одним из ключевых событий в мире технологий и гаджетов. Какими функциями будут оснащены флагманские модели iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, которые выйдут в сентябре этого года, уже активно обсуждают в сети.

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Все основные слухи о том, какие улучшения получат новые модели гаджетов от Apple, собрало издание MacRumors. Несмотря на то, что значительных прорывов в этом году эксперты не ожидают, все же усовершенствования будут достаточно заметными.

Алюминиевая рама. По слухам, модели iPhone 17 Pro будут иметь раму, выполненную из алюминия. В отличие от iPhone 15 Pro и iPhone 16 Pro, в которых она была титановой, или от iPhone X и iPhone 14 Pro собранных на рамах из нержавеющей стали. Задняя часть новых устройств, вероятно, будет иметь новый дизайн частично из алюминия, частично из стекла.

Прямоугольный выступ камеры. Ожидается, что модели iPhone 17 Pro будут иметь заметное прямоугольное выступление камеры с закругленными углами. Линзы при этом будут расположены в треугольной компоновке.

Более стойкий к царапинам дисплей. По слухам, экраны iPhone 17 Pro получат новое покрытие с антибликовым эффектом. Также оно будет более устойчивым к появлению царапин по сравнению с предыдущими моделями.

Более емкий аккумулятор. По имеющимся данным, iPhone 17 Pro Max будет иметь более толстый корпус. Все из-за более объемного аккумулятора, который будет установлен на модели.

Чип A19 Pro. Вероятно, архитектура iPhone 17 Pro будет строиться на чипах следующего поколения A19 Pro. По слухам, в них будет использоваться новый 3-нм процессор третьего поколения TSMC. Это даст определенный прирост производительности и улучшения энергоэффективности по сравнению с последним на сегодняшний день поколением устройств.

Собственный чип Wi-Fi 7 от Apple. По последним имеющимся данным, все четыре модели в линейке iPhone 17 получат чип Wi-Fi 7, разработанный Apple, а не Broadcom.

24-мегапиксельная фронтальная камера. Это обновление также должно коснуться всех моделей в 17 поколении. Они получат улучшенную 24-мегапиксельную переднюю камеру. Для сравнения – все модели iPhone 16 оснащены 12-мегапиксельной передней камерой.

48-мегапиксельная задняя телефотокамера. А это усовершенствование будет только в моделях iPhone 17 Pro. Они должны получить 48-мегапиксельную телефотокамеру по сравнению с 12-мегапиксельной в моделях iPhone 16 Pro.

Двойная видеозапись. По словам Джона Проссера из канала YouTube Front Page Tech, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max позволят пользователям записывать видео с передней и задней камер одновременно. Опция будет доступна в приложении "Камера".

Запись видео 8K. По слухам, Apple якобы тестировала запись видео 8K на моделях iPhone 16 Pro, но устанавливать такой функционал на эту линейку не стала. В то же время улучшение задних камер до 48 мегапикселей может означать также, что запись видео повышенного разрешения дебютирует на этих устройствах.

12 ГБ оперативной памяти. Первоначально слухи об увеличении оперативной памяти до 12 ГБ звучали исключительно для iPhone 17 Pro Max, но позже такая же информация появилась и для iPhone 17 Pro. Это обновление поможет улучшить производительность Apple Intelligence и многозадачность. Все четыре модели iPhone 16 обладают 8 ГБ оперативной памяти.

Улучшенное охлаждение. По слухам, все четыре модели iPhone 17 будут иметь внутренние изменения конструкции, которые приведут к лучшему рассеиванию тепла. В некоторых утечках говорится, что в моделях Pro будет использоваться система охлаждения с испарительной камерой.

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