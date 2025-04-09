Каким будет iPhone 17 Air: инсайдер показал фото макета

Фишкой 17 линейки смартфонов iPhone от корпорации Apple, по слухам, должна стать ультратонкая модель Air. И в сети появляется все больше характеристик будущей новинки.

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Как пишет издание iTechUA, новые фотографии макета iPhone 17 Air опубликовал инсайдер Majin Bu. Этот прототип был создан на основе доступных чертежей модели. Последние утечки указывают, что она может стать самым тонким устройством среди всех гаджетов Apple. Толщина корпуса смартфона составит всего 5,5 мм.

При этом экран у модели будет достаточно большим – 6,9 дюйма. Рамка у него будет минимальная, чтобы обеспечить максимально возможную полезную площадь.

Технически iPhone 17 Air, вероятно, будет базироваться на новейшей однокристальной системе Apple A19, обеспечивающей высокие показатели производительности и эффективности.

Основная камера у модели будет одна – на 48 мегапикселей. Это должно обеспечить съемку качественных фото и видео.

А вот аудиосистема, по всей вероятности, будет одинарной. Хотя звук при этом обещают достаточно качественный, все же не столь объемный, как на флагманских моделях с двойным динамиком.

По предварительным данным, стоимость iPhone 17 Air может стартовать от 900 долларов. Таким образом, он может занять нишу доступного смартфона Apple.

Ранее инсайдер Majin Bu раскрывал точные данные о других моделях iPhone. В частности, одним из первых сообщил о цветах iPhone 12 и браке в iPhone 15. Он также публиковал точные фото макетов iPhone 16 и другие важные детали об устройствах Apple.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Apple ведет разработку полностью стеклянного iPhone, который должен выйти к юбилею выхода первой линейки этих смартфонов.

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