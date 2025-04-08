Стеклянный iPhone: что известно о разработке Apple

Хотя Apple пытается внедрять изменения в дизайне смартфонов iPhone постепенно, все же некоторые модели она делает действительно прорывными, удивляя любителей электроники по всему миру. Похоже, следующий прорыв нас ждет в 19 поколении гаджетов

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Как пишет издание WCCFTech, кардинальное изменение дизайна будет приурочено к 20-летию серии смартфонов Apple. Как допустил журналист Bloomberg Марк Гурман, работающий с инсайдерами компании, сейчас техногигант нацелился на разработку складного iPhone, но в ближайшие годы планирует выпустить действительно революционную модель.

Новинка должна иметь вид сплошного куска стекла. Последний столь радикальный редизайн iPhone произошел, когда Apple выпустили на рынок iPhone X. У смартфона был увеличенный безрамочный экран с вырезом под динамик наверху и он лишился физической кнопки "Домой".

В последние годы в дизайн "яблочных" смартфонов вносились лишь незначительные изменения. Поэтому уже скоро следует ожидать чего-то действительно радикального. Если то, на что указывает Гурман, является правдой, Apple наконец-то снова пойдет по пути своего бывшего главного дизайнера Джонни Айва. Первым шагом в этом направлении станет ультратонкий iPhone 17 Air.

Сейчас наиболее очевидным прогнозом является выход iPhone полностью из стекла. Даже несмотря на сомнения в прочности такой конструкции. Пока слухи указывают на то, что таким станет iPhone 19 Pro, который, возможно, будет выпущен вместе со складной версией устройства. Пока неизвестно, какие дополнительные изменения компания внесет в программное обеспечение и оборудование.

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