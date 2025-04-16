Для чего кипятить сковороду перед жаркой: лайфхак, которым точно следует воспользоваться

Обычно перед жаркой бывает достаточно просто промыть сковороду водой или даже протереть салфеткой. Но опытные повара имеют свой проверенный прием, который улучшает результат приготовления с первых минут. Речь идет о предварительном кипячении сковородки. Метод простой, но эффективный.

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Редакция FoodOboz расскажет, зачем кипятить воду в сковороде перед жаркой. Такой лайфхак поможет вам избежать многих проблем.

Почему стоит кипятить сковороду перед жаркой

Даже если сковорода кажется чистой, на ее поверхности часто остаются микрочастицы жира, пыли, а иногда и остатки моющих средств. Они невидимы для глаза, но оказывают значительное влияние на качество жарки. Именно из-за этого тонкого налета пища может прилипать ко дну, пригорать или приобретать посторонний привкус.

Чтобы этого избежать, следует перед жаркой залить в сковороду немного воды, довести ее до кипения, дать покипеть одну-две минуты, после чего слить воду и вытереть поверхность досуха. Такой простой шаг позволяет подготовить поверхность к приготовлению, делая ее более чистой и антипригарной.

Особенно полезно для чугунных и старых сковородок

Чугунные сковородки – любимцы многих хозяев из-за их долговечности и равномерного распределения тепла. Но именно чугун имеет ячеистую структуру, в которой могут накапливаться остатки пищи или старого жира. Если не провести кипячение, эти остатки начнут дымить и выделять неприятные запахи при нагревании. К тому же продукты могут прилипать, даже если сковорода предварительно смазаная маслом.

Аналогично, если сковородка уже старая или имеет нагар, кипячение поможет его размягчить. Для лучшего эффекта можно добавить в воду ложку соды – это значительно облегчит дальнейшую очистку.

Новые сковородки тоже нуждаются в обработке.

Ошибкой является мнение, что новая сковорода не нуждается в подготовке. На самом деле на ее поверхности могут быть остатки заводской смазки, защитного покрытия или консерванта. Если начать жарить, это может испортить вкус блюда или даже повредить покрытие. Поэтому первым шагом всегда должно быть короткое кипячение воды, затем тщательное мытье и только после этого готовка.

Поварский прием из профессиональных кухонь

Во многих азиатских кухнях, где используются сковороды ВОК, этот метод является обязательной частью подготовки. Глаза не моют с моющими средствами каждый раз, а просто прогревают с водой. Это позволяет стерилизовать посуду, сохранить ее свойства и избежать лишнего химического воздействия.

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