Продолжение 'Песочного человека' выйдет летом: опубликован тизер

Сериал от Netflix "Песочный человек" по графическому роману Нила Геймана уже этим летом завершится вторым сезоном. Платформа пообещала увлекательный сезон в двух частях и уже показала его тизер.

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Ролик вышел на YouTube канале Netflix Ukraine. Он раскрывает даты выхода новых серий. Первый том, состоящий из шести эпизодов, появится на стриминге 3 июля, а второй выйдет 24 июля и будет содержать пять серий.

Ролик раскрывает сюжет второго сезона. Он будет вращаться вокруг воссоединения Сна (Том Старридж) и его семьи братьев и сестер Эндлесс.

Как ранее сообщало издание Variety, Netflix и шоураннер "Песочного человека" Аллан Хайнберг планировали, что второй сезон станет финальным еще до того, как съемки начались летом 2023 года. Впрочем, платформа не спешила принимать это решение до января 2025 года. А когда все же утвердил закрытие шоу, новость об этом совпала с обвинениями в сексуальных домогательствах, которые выдвинули против автора графического романа "Песочный человек" и исполнительного продюсера сериала Нила Геймана.

Согласно описанию второго и последнего сезона "Песочного человека", его главному герою придется столкнуться с целой последовательностью "невозможных решений". Сон будет пытаться спасти себя, свое королевство и не спавший мир от эпических последствий своих прошлых злодеяний. Чтобы загладить свою вину, Сон должен будет столкнуться с друзьями и врагами, богами, монстрами и смертными. Но путь к прощению полон неожиданных поворотов, и подлинное отпущение грехов может стоить герою всего, что он имеет.

Кроме Тома Старриджа, играющего главную роль, в шоу также появятся Кирби Хауэлл-Батист, Мейсон Александр Парк, Донна Престон, Эсме Крид-Майлз, Адриан Лестер, Барри Слоан, Паттон Освальт, Вивьен Ачимпан, Гвендолин Кристин, Дженна Колман, Фердинанд Кингсли, Стивен Фрай, Асим Чаудхри, Санджив Бхаскар, Рязани Джаммал, Руаири О'Коннор, Фредди Фокс, Клайв Рассел, Лоренс О'Фуарейн, Энн Скелли, Дуглас Бут, Джек Глисон, Индия Мур и Стив Куган. Шоураннером и исполнительным продюсером шоу выступает Аллан Хайнберг вместе с Дэвидом С. Гойером и Нилом Гейманом. За постановку всех эпизодов 2 сезона "Песочного человека" отвечал Джейми Чайлдс.

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