Сериал 'Декстер: Воскресение': известно, кто сыграет антагонистов. Фото

Новый сиквел культового криминально-психологического триллера "Декстер" скоро стартует на платформе Showtime. И в сети появились первые официальные кадры из предстоящего сериала.

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Снимками поделилось издание Vanity Fair. Оно раскрыло определенные нюансы сюжета и роли основных актеров.

Особое внимание привлекли ключевые злодеи шоу. Их воплотят звезда "Игры престолов" Питер Динклейдж, которому досталась роль зловещего венчурного миллиардера, и любимица Квентина Тарантино актриса Ума Турман. Она воплотит главу службы безопасности, которая, очевидно, будет препятствовать главному герою.

На опубликованных кадрах также мы видим Майкла С. Холла – он вернется к роли маньяка Декстера Моргана, видящего своей миссией наказание преступников. В этот раз он будет действовать в Нью-Йорке.

В новом шоу также сыграет Джек Олкотт. Он вернется к роли сына Декстера – Гаррисона. Актер исполнил главную роль в другом спин-офе "Новая кровь" и финал того шоу намекает, что в "Воскресении" между отцом и сыном точно будут непростые и интересные отношения. Из опубликованных кадров можно понять, что Гаррисон будет работать в отеле "Империя" и, вероятно, встретит новую любовь.

Из "Новой крови" в следующее продолжение перекочует также Дэвид Зейес, который сыграет детектива Анхеля Батисту. Ему придется преследовать Декстера, на след которого он вышел после событий предыдущего сериала.

Когда именно выйдет "Декстер: Воскресение", пока неизвестно. Showtime планирует громкую премьеру на 2025 год и готовится в скором времени представить трейлер и раскрыть сроки выхода шоу. По сюжету после событий "Новой крови" прошло всего несколько недель. Декстер оказывается в Нью-Йорке, где преследует Гаррисона, а по его следам идет детектив Батиста.

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