Какой праздник отмечают 17 апреля: все об этом дне

17 апреля – день, насыщенный событиями и международными инициативами. Эта дата объединяет несколько важных и интересных поводов для внимания: от церковного праздника до веселых современных флешмобов и профессиональных дат.

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В 2025 году на 17 апреля приходится Великий четверг – важная дата в христианском календаре, когда верующие вспоминают Тайный ужин. Кроме того, в Украине отмечают День пожарной охраны, а в мире – День поэзии хайку, День памяти летучих мышей, Всемирный день борьбы с гемофилией. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.

Какие праздники отмечают 17 апреля

Чистый четверг

В 2025 году 17 апреля – это Великий (Чистый) четверг по православному календарю. День напоминает о Тайном ужине, который Иисус Христос провел с учениками накануне своей смерти. Именно в этот день было установлено Таинство Евхаристии – Святого Причастия.

В церквях совершаются особые богослужения, верующие исповедуются, готовятся к Страстной пятнице и освящают храмы.

Почитание святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского

17 апреля чтят память святого Симеона Персидского, пострадавшего за христианскую веру во время гонений в Персии в IV веке, а также Акакия Мелетийского – преподобного, жившего аскетической жизнью в Малой Азии.

День пожарной охраны в Украине

День пожарной охраны – профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 17 апреля. Он был введен для чествования мужества, профессионализма и самопожертвования людей, ежедневно спасающих жизнь и имущество от огня. Это также возможность напомнить общественности о важности соблюдения правил пожарной безопасности.

Всемирный день борьбы с гемофилией

Введенный по инициативе Всемирной федерации гемофилии, этот день призван повысить осведомленность о редких заболеваниях крови, поддержать пациентов и напомнить о важности доступа к лечению. Дата была выбрана в честь дня рождения Фрэнка Шнайбеля – основателя организации.

Международный день чествования летучих мышей

Этот день направлен на защиту популяции летучих мышей, играющих важную роль в сохранении экосистемы. Летучие мыши – естественные контроллеры численности насекомых и опылители. Их сохранение – важный экологический вызов.

Международный день поэзии хайку

17 апреля – день, когда ценители поэзии во всем мире чтят японскую форму стихотворения хайку – короткое поэтическое произведение, передающее настроение мгновения. Хайка – это своеобразное искусство минимализма и глубины.

День травника

Неофициальный, но популярный праздник среди любителей природы и фитотерапии. В этот день вспоминают древние традиции использования лекарственных растений, сбор целебных трав, рецепты настойок и чаев. День идеален, чтобы заварить ароматный сбор из мяты, чабреца или ромашки и сделать паузу для себя.

День "бла-бла-бла"

Ироничный современный праздник, который появился как интернет-шутка, а впоследствии стал поводом для развлечений. Оно напоминает, как часто мы говорим многое – и не всегда по существу. День, когда можно посмеяться над самим собой и немного больше прислушиваться к тишине.

Исторические события 17 апреля

1492 – Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию.

1847 – арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства.

1848 – патентом австрийского императора Фердинанда I в Галиции упразднялись крестьянские повинности со дня 15 мая 1848 года.

1888 – двенадцать английских клубов основали Футбольную лигу, самый древний чемпионат в мировом футболе.

1895 – подписан Симоносекский договор, завершивший первую японско-китайскую войну.

1924 – создана голливудская киностудия "Metro-Goldwyn-Mayer".

1946 – Сирия обрела де-факто независимость от Франции.

1964 – американка Джерри Мок стала первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара.

1970 – в Киеве открыт дворец "Украина".

1980 – Южная Родезия стала Зимбабве.

1982 – британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании.

1991 – Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий.

2014 – Европарламент своей резолюцией в Страсбурге отказался от проекта российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".

2024 – ракетный удар России по Чернигову – 18 погибших, 78 раненых.

Кто родился 17 апреля

1598 – Джованни Риччоли, итальянский астроном, который вместе с Франческо Гримальди составил карту Луны.

1837 – Джон Морган, американский банкир, создатель компании "Дженерал Электрик".

1855 – Мария Садовская-Барилотти, украинская певица-сопрано и драматическая актриса, сестра Ивана Карпенко-Карого, Николая Садовского и Панаса Саксаганского.

1897 – Торнтон Уайлдер, американский прозаик, драматург и эссеист, лауреат Пулитцеровской премии (1928, 1938 и 1943).

1931 – Любомир Романков, ведущий ученый компании IBM в области компьютерных технологий, соизобретатель (вместе с Дэвидом Томпсоном) процессов создания тонкопленочных индуктивных и магниторезистивных микроголовок для записи информации, позволяющих появление жестких дисков и персональных компьютеров.

1946 – Георг Келер, немецкий биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1984).

1955 – Эрин Муре, канадская поэтесса, переводчик.

1959 – Шон Бин, английский киноактер ("Сайлент Хилл", "Властелин колец", "Троя", "Игры престолов").

1972 – Дженнифер Гарнер, американская актриса.

1974 – Виктория Бекхэм, британская исполнительница, бывшая вокалистка группы Spice Girls.

В этот день умерли:

1790 – Бенджамин Франклин, один из авторов "Декларации независимости США"

1822 – Алексей Разумовский, государственный деятель, граф. Сын украинского гетмана Кирилла Разумовского.

1873 – Семен Гулак-Артемовский, украинский композитор, певец, артист.

1979 – Михаил Островерха, украинский писатель, переводчик, фольклорист, искусствовед, певец, общественно-просветительский деятель, военный. Вояк Легиона УСС, УГА, Действующей Армии УНР.

1988 – Луиза Невельсон, известная американская скульптор-модернистка, рожденная в Украине.

2014 – Габриель Гарсия Маркес, колумбийский писатель, нобелевский лауреат.

2021 – Владимир Яворивский, украинский писатель, общественно-политический деятель.

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