Какой праздник отмечают 17 апреля: все об этом дне
17 апреля – день, насыщенный событиями и международными инициативами. Эта дата объединяет несколько важных и интересных поводов для внимания: от церковного праздника до веселых современных флешмобов и профессиональных дат.
В 2025 году на 17 апреля приходится Великий четверг – важная дата в христианском календаре, когда верующие вспоминают Тайный ужин. Кроме того, в Украине отмечают День пожарной охраны, а в мире – День поэзии хайку, День памяти летучих мышей, Всемирный день борьбы с гемофилией. OBOZ.UA рассказывает о праздниках и событиях этого дня.
Какие праздники отмечают 17 апреля
Чистый четверг
В 2025 году 17 апреля – это Великий (Чистый) четверг по православному календарю. День напоминает о Тайном ужине, который Иисус Христос провел с учениками накануне своей смерти. Именно в этот день было установлено Таинство Евхаристии – Святого Причастия.
В церквях совершаются особые богослужения, верующие исповедуются, готовятся к Страстной пятнице и освящают храмы.
Почитание святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского
17 апреля чтят память святого Симеона Персидского, пострадавшего за христианскую веру во время гонений в Персии в IV веке, а также Акакия Мелетийского – преподобного, жившего аскетической жизнью в Малой Азии.
День пожарной охраны в Украине
День пожарной охраны – профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 17 апреля. Он был введен для чествования мужества, профессионализма и самопожертвования людей, ежедневно спасающих жизнь и имущество от огня. Это также возможность напомнить общественности о важности соблюдения правил пожарной безопасности.
Всемирный день борьбы с гемофилией
Введенный по инициативе Всемирной федерации гемофилии, этот день призван повысить осведомленность о редких заболеваниях крови, поддержать пациентов и напомнить о важности доступа к лечению. Дата была выбрана в честь дня рождения Фрэнка Шнайбеля – основателя организации.
Международный день чествования летучих мышей
Этот день направлен на защиту популяции летучих мышей, играющих важную роль в сохранении экосистемы. Летучие мыши – естественные контроллеры численности насекомых и опылители. Их сохранение – важный экологический вызов.
Международный день поэзии хайку
17 апреля – день, когда ценители поэзии во всем мире чтят японскую форму стихотворения хайку – короткое поэтическое произведение, передающее настроение мгновения. Хайка – это своеобразное искусство минимализма и глубины.
День травника
Неофициальный, но популярный праздник среди любителей природы и фитотерапии. В этот день вспоминают древние традиции использования лекарственных растений, сбор целебных трав, рецепты настойок и чаев. День идеален, чтобы заварить ароматный сбор из мяты, чабреца или ромашки и сделать паузу для себя.
День "бла-бла-бла"
Ироничный современный праздник, который появился как интернет-шутка, а впоследствии стал поводом для развлечений. Оно напоминает, как часто мы говорим многое – и не всегда по существу. День, когда можно посмеяться над самим собой и немного больше прислушиваться к тишине.
Исторические события 17 апреля
- 1492 – Христофор Колумб подписал контракт с Испанией, обязавшись открыть новый путь в Индию.
- 1847 – арестован Тарас Шевченко как член Кирилло-Мефодиевского братства.
- 1848 – патентом австрийского императора Фердинанда I в Галиции упразднялись крестьянские повинности со дня 15 мая 1848 года.
- 1888 – двенадцать английских клубов основали Футбольную лигу, самый древний чемпионат в мировом футболе.
- 1895 – подписан Симоносекский договор, завершивший первую японско-китайскую войну.
- 1924 – создана голливудская киностудия "Metro-Goldwyn-Mayer".
- 1946 – Сирия обрела де-факто независимость от Франции.
- 1964 – американка Джерри Мок стала первой женщиной, облетевшей наедине вокруг Земного шара.
- 1970 – в Киеве открыт дворец "Украина".
- 1980 – Южная Родезия стала Зимбабве.
- 1982 – британская королева Елизавета II провозгласила Канаду полностью независимой от Великобритании.
- 1991 – Верховный Совет РСФСР принял закон о реабилитации жертв политических репрессий.
- 2014 – Европарламент своей резолюцией в Страсбурге отказался от проекта российского газопровода в Европу в обход Украины "Южный поток".
- 2024 – ракетный удар России по Чернигову – 18 погибших, 78 раненых.
Кто родился 17 апреля
- 1598 – Джованни Риччоли, итальянский астроном, который вместе с Франческо Гримальди составил карту Луны.
- 1837 – Джон Морган, американский банкир, создатель компании "Дженерал Электрик".
- 1855 – Мария Садовская-Барилотти, украинская певица-сопрано и драматическая актриса, сестра Ивана Карпенко-Карого, Николая Садовского и Панаса Саксаганского.
- 1897 – Торнтон Уайлдер, американский прозаик, драматург и эссеист, лауреат Пулитцеровской премии (1928, 1938 и 1943).
- 1931 – Любомир Романков, ведущий ученый компании IBM в области компьютерных технологий, соизобретатель (вместе с Дэвидом Томпсоном) процессов создания тонкопленочных индуктивных и магниторезистивных микроголовок для записи информации, позволяющих появление жестких дисков и персональных компьютеров.
- 1946 – Георг Келер, немецкий биолог и иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии или медицине (1984).
- 1955 – Эрин Муре, канадская поэтесса, переводчик.
- 1959 – Шон Бин, английский киноактер ("Сайлент Хилл", "Властелин колец", "Троя", "Игры престолов").
- 1972 – Дженнифер Гарнер, американская актриса.
- 1974 – Виктория Бекхэм, британская исполнительница, бывшая вокалистка группы Spice Girls.
В этот день умерли:
- 1790 – Бенджамин Франклин, один из авторов "Декларации независимости США"
- 1822 – Алексей Разумовский, государственный деятель, граф. Сын украинского гетмана Кирилла Разумовского.
- 1873 – Семен Гулак-Артемовский, украинский композитор, певец, артист.
- 1979 – Михаил Островерха, украинский писатель, переводчик, фольклорист, искусствовед, певец, общественно-просветительский деятель, военный. Вояк Легиона УСС, УГА, Действующей Армии УНР.
- 1988 – Луиза Невельсон, известная американская скульптор-модернистка, рожденная в Украине.
- 2014 – Габриель Гарсия Маркес, колумбийский писатель, нобелевский лауреат.
- 2021 – Владимир Яворивский, украинский писатель, общественно-политический деятель.
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