'Богатые' деруны: как оригинально приготовить сытное и вкусное блюдо для праздничного стола

Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с тертым сыром, а также мясным фаршем, так будет еще вкуснее.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

лук 1 шт.

яйца 2 шт.

мука 4 ст.л.

соль, перец, паприка

Начинка:

фарш

соль, перец

чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте яйца, тертый лук, специи, муку и перемешайте.

2. Фарш смешайте с чесноком и специями.

3. Выложите на сковороду картофельное тесто, сверху мясной фарш, и сверху картофельное тесто.

4. Жарьте с двух сторон и подавайте горячими!

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