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"Богатые" деруны: как оригинально приготовить сытное и вкусное блюдо для праздничного стола
Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с тертым сыром, а также мясным фаршем, так будет еще вкуснее.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- лук 1 шт.
- яйца 2 шт.
- мука 4 ст.л.
- соль, перец, паприка
Начинка:
- фарш
- соль, перец
- чеснок
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, добавьте яйца, тертый лук, специи, муку и перемешайте.
2. Фарш смешайте с чесноком и специями.
3. Выложите на сковороду картофельное тесто, сверху мясной фарш, и сверху картофельное тесто.
4. Жарьте с двух сторон и подавайте горячими!
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