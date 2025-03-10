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"Богатые" деруны: как оригинально приготовить сытное и вкусное блюдо для праздничного стола

Ирина Мельниченко
NewsLife
1 минута
441
'Богатые' деруны: как оригинально приготовить сытное и вкусное блюдо для праздничного стола

Самое простое и сытное блюдо из картофеля – деруны. Готовить их можно с тертым сыром, а также мясным фаршем, так будет еще вкуснее.

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Вкусные деруны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных дерунов с мясным фаршем. 

Рецепт дерунов

Ингредиенты:

  • лук 1 шт.
  • яйца 2 шт.
  • мука 4 ст.л.
  • соль, перец, паприка

Начинка:

  • фарш
  • соль, перец
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, добавьте яйца, тертый лук, специи, муку и перемешайте.

Картофель для теста

2. Фарш смешайте с чесноком и специями.

Мясной фарш

3. Выложите на сковороду картофельное тесто, сверху мясной фарш, и сверху картофельное тесто.

Приготовление дерунов

4. Жарьте с двух сторон и подавайте горячими!

Готовые деруны

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