Более 10 тысяч кофеен: назван самый уютный город Азии

Мечтали ли вы когда-нибудь о месте, где можно спрятаться от суеты с чашечкой кофе, слушая, как дождь стучит в окна? Сеул, столица Южной Кореи, воплощает эту мечту, став самым уютным городом Азии по результатам исследования компании All Clear, проведенного в конце 2024 года.

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Этот оживленный мегаполисный город, полный культурных сокровищ, восхищает тысячами кафе и историческими достопримечательностями. В мировом рейтинге уютности Сеул занял 19-е место, но в Азии он стал безоговорочным лидером.

Журнал Travel+Leisure предложил узнать, что делает этот город таким особенным и почему он идеально подходит для тех, кто ищет комфорт и тепло.

Уютный Сеул

Для создания рейтинга исследователи из All Clear разработали специальную методологию, чтобы оценить, насколько город может подарить ощущение тепла и расслабления. Они учитывали количество заведений, которые способствуют комфортной атмосфере: кафе, книжных магазинов, кинотеатров, театров и музеев на квадратную милю. Отдельно анализировалось наличие объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, которые добавляют городу исторического шарма.

Важным фактором стало количество дождливых дней в году, ведь пребывание в уютном помещении во время дождя создает особую атмосферу. Активность в социальных сетях, в частности использование хэштега #cozy, также добавила баллов к оценке.

Почему Сеул такой особенный

Сеул получил звание самого уютного города Азии благодаря своим уникальным чертам. В городе насчитывается более 10 000 кофеен, а по некоторым данным, их количество достигает даже 25 000. Эти заведения стали сердцем местной культуры, предлагая уютные уголки для отдыха, работы или чтения.

Кроме того, Сеул может похвастаться тремя объектами ЮНЕСКО: святилищем Чонмё, дворцовым комплексом Чхандоккун и королевскими гробницами династии Чосон. Примерно 80 дождливых дней в году, особенно летом, придают городу особый шарм, когда посетители могут наслаждаться теплой атмосферой внутри, наблюдая за каплями дождя.

Другие уютные города мира

Хотя Сеул стал лидером в Азии, в мировом рейтинге первенство получил Брюссель. Столица Бельгии очаровала исследователей своей средневековой архитектурой, вкусной едой, в частности шоколадом и вафлями, и уютной атмосферой, особенно в холодные месяцы.

В пятерку самых уютных городов также вошли Париж, Женева, Копенгаген и Лиссабон. Каждый из этих городов предлагает уникальное сочетание культурных достопримечательностей, гастрономических наслаждений и комфортных локаций. Сеул, со своей богатой культурой и множеством кофеен, достойно представляет Азию среди мировых лидеров уюта.

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