Более 5000 метров над уровнем моря: где расположен самый высокий город в мире

В мире множество уникальных городов, но лишь один из них расположен на головокружительной высоте более пяти тысяч метров над уровнем моря. Речь идет о Ла-Ринконаде - перуанском шахтерском городке в Андах, который получил титул самого высокого постоянного поселения на планете.

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Несмотря на суровые условия, низкое содержание кислорода и полное отсутствие инфраструктуры, здесь живет более 50 тысяч человек. Их объединяет общая цель - поиск золота, что и является главной причиной существования этого города. Ла-Ринконада - это пример того, как люди способны адаптироваться к крайним условиям ради выживания.

Как пишет LiveScience, уникальное расположение Ла-Ринконады не случайно - именно здесь находится одно из самых богатых месторождений золота в регионе. Экономика города базируется на древнем способе добычи, известном как "качоррео", когда шахтеры работают без зарплаты 30 дней, а на 31-й день имеют право забрать все, что найдут.

Несмотря на это, большинство жителей живет в условиях крайней бедности - без канализации, доступа к чистой воде и медицинского обслуживания. Но даже экстремальный климат не останавливает людей - каждый день город привлекает новых искателей счастья.

Самый высокогорный город мира

Кроме Ла-Ринконады, в списке самых высоких городов мира также фигурируют Эль-Альто и Потоси в Боливии, а также тибетские Шигаце и Лхаса. Эль-Альто отличается динамичной экономикой и тесной связью со столицей Боливии - Ла-Пасом. Потоси, известный своим серебром в колониальные времена, сохраняет горную специализацию и сегодня. Лхаса и Шигаце, несмотря на высоту, стали культурными и религиозными центрами Тибета, ежегодно привлекая паломников и туристов.

Жизнь на высоте более 5 000 метров имеет свою цену. Содержание кислорода в воздухе Ла-Ринконады на 40% ниже, чем на уровне моря, что серьезно влияет на здоровье и работоспособность людей. Температуры не поднимаются выше нуля даже днем, а постоянная мерзлота не позволяет вести сельское хозяйство. Но, несмотря на это, жители города образуют сплоченные общины, помогая друг другу выжить в чрезвычайно сложных условиях.

Перуанские Анды создали уникальные условия для существования Ла-Ринконады. Благодаря высокогорному расположению город имеет доступ к ценным полезным ископаемым, однако эта же особенность накладывает ограничения - транспортное сообщение сложное, медицинская помощь почти недоступна, а продукты поступают с задержками. В то же время суровые температуры помогают сохранять пищу, а природные преграды частично сдерживают экологическую экспансию.

Ла-Ринконада

В последнее время Ла-Ринконада начала привлекать не только золотоискателей, но и смельчаков со всего мира. Приключенческий туризм становится все популярнее: путешественники стремятся увидеть, как выглядит жизнь на высоте, где не хватает кислорода и постоянно ощущается мороз. Несмотря на тяжелые условия, это место завораживает своей атмосферой, мощью человеческого духа и красотой горных пейзажей.

OBOZ.UA писал ранее о самых дорогих городах мира.

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