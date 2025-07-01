Большое возвращение: когда выйдет следующая часть 'Форсажа'

"Форсаж" стартовал в 2001 году и превратился в одну из самых успешных франшиз Голливуда. После десятого фильма, вышедшего в 2023 году, стало известно о подготовке следующей части. Официально подтверждена предварительная дата премьеры.

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После успеха предыдущих частей франшизы "Форсаж" поклонники с нетерпением ждут финал саги. Детали рассказало издание Variety.

"Форсаж 11" запланирован на апрель 2027 года. Об этом заявил Вин Дизель во время выступления на Fuel Fest – автомобильном фестивале в Помоне, Калифорния, где он появился вместе с Тайризом Гибсоном и Коди Уокером.

Актер поделился, что согласился на участие в заключительном фильме при трех условиях: возвращение сюжета в Лос-Анджелес, фокус на уличных гонках и экранное воссоединение с героем Пола Уокера – Брайаном О'Коннером.

Возвращение Брайана вызывает много вопросов. Пол Уокер погиб в 2013 году, и хотя его персонаж сохранил присутствие во вселенной "Форсажа", его появление в "Форсаже 11" возможно только через цифровую реконструкцию или архивные кадры. Как именно создатели реализуют замысел – пока что неизвестно.

Напомним, предыдущий фильм серии вышел в мае 2023 года, собрав более 700 миллионов долларов в мировом прокате. Ленту позиционировали как первую часть финальной главы, хотя пока не ясно, станет ли следующий фильм прямым продолжением или получит новую сюжетную структуру.

Ожидается, что "Форсаж 11" завершит более 20-летнюю историю одной из самых успешных голливудских франшиз. Дизель не раскрыл деталей сценария, однако его акцент на возвращении к истокам серии – уличных гонок и семейных тем – свидетельствует о попытке отдать должное первоначальному духу фильмов.

Фанатам остается ждать до весны 2027 года – именно тогда двигатели снова загудят, и "Форсаж" вернется на большие экраны, возможно, в последний раз.

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