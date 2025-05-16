'Бриджертонов' официально продлили еще на 2 сезона: сохраняется интрига

Пока зрители с нетерпением ждут премьеру четвертого сезона "Бриджертонов", Netflix подкинул фанатам еще одну громкую новость. Сериал официально продлен сразу на пятый и шестой сезоны.

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Соответствующее сообщение появилось на официальной странице Netflix в Instagram. Объявление обнародовали в стиле Леди Уислдаун, которая комментирует события сериала.

"С большим удовольствием объявляю, что "Бриджертоны" вернутся с 5 и 6 сезонами. Поэтому празднуйте, как подобает случаю. А пока советую готовиться, ведь премьера 4 сезона уже запланирована на 2026 год. Искренне ваша, Леди Уислдаун", – говорится в публикации.

Однако интрига остается: пока неизвестно, какие именно герои станут главными в пятом и шестом сезонах. В фанатских теориях фигурируют Франческа, Элоиза и даже Грегори, но Netflix пока хранит молчание.

Напомним, сериал создан на основе книжной серии Джулии Куинн, в которой каждая книга посвящена отдельному члену семьи Бриджертонов. Поэтому последовательность может как сохраняться, так и меняться, как это уже было с третьей историей о Колине и Пенелопе, которую сняли раньше романа о Бенедикте.

Напомним, Netflix опубликовал первый тизер предстоящего четвертого сезона. Новые серии появятся в 2026 году.

На этот раз в центре истории – роман между Бенедиктом Бриджертоном и Софи Бек. Тизер уже вызвал волну восторга благодаря сцене их встречи на балу-маскараде.

Бенедикт – второй сын семьи, богемный, творческий и, как окажется, способный на сильное и неожиданное чувство. Увидев незнакомку в серебристом платье, он влюбляется с первого взгляда, даже не догадываясь, кто она. Эта сюжетная линия уже давно считается одной из самых любимых среди читателей романов Куинн.

Сезон будет включать восемь серий. И хотя ждать еще придется немало, интриги уже начали разворачиваться.

OBOZ.UA ранее писал, что Netflix выпустил новый сериал в стиле "Бриджертонов".

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