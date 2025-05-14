Британским садоводам, которые обрежут живые изгороди в мае, грозит штраф и тюрьма: в чем дело

В Великобритании садоводов предостерегают не нарушать закон об обрезке живых изгородей в этом мае, иначе им грозит тюремное заключение и "безлимитный штраф".

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Теперь, когда в течение последних нескольких недель наконец выглянуло солнце, садоводы возвращаются на улицу, чтобы заняться некоторыми важными делами по уходу. Но если вы думают об обрезке живых изгородей, то, кроме последствий для роста этих растений во время цветения, они также могут нарушить экологический закон, пишет Express.

В этой стране сельскохозяйственные живые изгороди вообще нельзя обрезать с 1 апреля по 31 августа, кроме чрезвычайных обстоятельств, для которых требуется лицензия. Хотя обрезка садовых живых изгородей в это время года является законной, если это приводит к повреждению или уничтожению птичьего гнезда – намеренно или нет – вы все равно нарушаете закон.

"Согласно разделу 1 Закона о дикой природе и сельской местности 1981 года, умышленное повреждение или уничтожение гнезда дикой птицы во время его строительства или использования является правонарушением. Это включает сознательное использование триммера для живой изгороди, когда в вашей живой изгороди есть птичье гнездо, и в процессе этого повреждения или уничтожения гнезда", – объясняют эксперты.

В нем говорится, что человек нарушает этот закон, если он намеренно повреждает птичье гнездо во время его использования или строительства, и это касается обрезки живых изгородей, говоря: "Как только оно становится активным, его уничтожать незаконно".

Нарушение этого закона может привести к неограниченному штрафу и шести месяцам заключения.

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