Какой цветок посадить, чтобы отпугнуть вредителей: совет для садоводов

Весной в саду оживают не только цветы и растения; это также время года, когда многие животные выходят из своей длинной зимней спячки в поисках пищи. Эти животные, являясь естественной частью экосистемы, также могут быть кошмаром в саду, и наблюдать за тем, как они грызут клумбы, невыносимо.

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Если вы хотите защитить свои овощи от вредителей этой весной, стоит усадить возле них одно растение, чтобы "отпугать вредителей" от ваших культур. Об этом рассказал эксперт по садоводству Джейми Уолтон, известный в Instagram под ником @nettlesandpettles.

По его словам, речь идет о настурции. Съедобный цветок, являющийся перечным дополнением к салатам, цветет с лета до осени, защищая ваш сезонный урожай от вредителей, если эти овощи посажены рядом.

Джейми объяснил, что этот цветок "любят многие садовые вредители, такие как зеленые и черные мухи, а также медведки", а это значит, что настурции можно использовать как "жертвенные культуры".

Привлекая садовых вредителей, а также полезных насекомых, таких как пчелы, садоводы могут использовать их для создания "барьеров, отпугивающих вредителей от других восприимчивых культур", и поскольку настурция является энергичным растением, она "обычно перерастает напор".

За этим растением не только легко ухаживать, его также легко выращивать. "Просто положите семена в горшок, хорошо полейте, и они быстро прорастут", – сказал Джейми. Однако он также предостерег, что настурции нуждаются в хорошо дренированной почвенной смеси.

Вы можете легко обеспечить хороший дренаж грунта, добавив к нему органические вещества, такие как компост, листовую плесень или измельченные листья.

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