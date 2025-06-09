Брокколи будет еще полезнее: что необходимо сделать перед приготовлением

Хотя модные диеты приходят и уходят, одно остается неизменным - полезность брокколи. Внутри её хрустящего стебля и соцветий содержатся витамины, минералы и соединения, которые, как было обнаружено, снижают уровень холестерина, уменьшают воспаление и стабилизируют уровень сахара в крови.

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Независимо от того, запекаете ли вы запекаете, готовите на пару, жарите или едите овощи в сыром виде, существует способ сделать брокколи ещё полезнее. Как говорят эксперты, сульфорафан - это питательное вещество с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Он содержится в крестоцветных овощах, включая брокколи, цветную капусту и брюссельскую капусту, пишет Express.

Измельчение или жевание активирует сульфорафан, поэтому стоит подождать.

Если нарезать брокколи и дать ей настояться 10 минут перед приготовлением, вы можете увеличить содержание в ней соединения сульфорафана, которое борется с раком.

Исследование 2018 года показало, что если дать брокколи настояться 90 минут после нарезки и перед приготовлением, это максимизирует количество сульфорафана, почти втрое большее, чем в брокколи, которую приготовили сразу после нарезки.

Конечно, полтора часа ожидания - это довольно долго. Исследователи говорят, что даже 30 минут будет полезно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как вкусно приготовить брокколи.

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