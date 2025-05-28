Как вкусно приготовить брокколи: есть один секрет идеального блюда

Брокколи имеет неоднозначную репутацию среди гурманов. Кто-то любит ее именно за вкус, другие же отдают предпочтение из-за высокой пищевой ценности.

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Эксперты по питанию Эмма и Ян Вальдес поделились способом идеального приготовления этого зеленого овоща. По их словам, секрет заключается не в том, как его готовить, а в том, как нарезать, пишет OBOZ.UA.

Эксперты по питанию поделились, что самым важным шагом для равномерного приготовления брокколи является правильная ее нарезка. "Обрежьте стебель брокколи как можно ближе к верхушке (верхней части) и разделите на соцветия размером с один укус", – посоветовали они.

Эксперты рекомендовали разрезать стебель брокколи поперек и как можно ближе к верхушке.

Крона естественным образом расколется на несколько крупных соцветий. Разрежьте ствол каждого соцветия на небольшие кусочки, затем поместите их в миску и промойте под водой, чтобы удалить любой песок.

Главный стебель полностью съедобен, поэтому обрежьте любые листья или изъяны. По желанию, снимите более жесткий внешний слой, хотя этот шаг необязателен. Выбросьте нижнюю часть, а затем нарежьте оставшиеся стебли тонкими дисками.

Поскольку стебли варятся дольше, чем соцветия, храните их в отдельной миске и тщательно промывайте.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, почему не стоит варить брокколи в воде.

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