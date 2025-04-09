Прекратите варить брокколи в воде! Назван более вкусный и полезный способ приготовления

Отвар брокколи – один из худших способов его приготовления, поскольку соединения серы внутри овоща могут стать сильнее, если вы его переварите.

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Это приведет к влажной консистенции брокколи, которая не только будет иметь ужасный вкус, но и не так полезна для вас, как должна быть. Джейми Веспа, повар и основатель Dishing Out Health, рассказал, что лучший способ приготовить брокколи – это отложить кастрюлю и просто обжарить ее на сковороде, пишет Express.

"В отличие от кипячения, которое может вызвать вымывание некоторых из более чувствительных к теплу питательных веществ, таких как витамин С, пассерование помогает овощам сохранить некоторые из своих более деликатных питательных веществ", – сказал он.

Как сделать брокколи вкуснее

Все, что вам нужно сделать, это разрезать головку брокколи так, чтобы все соцветия были примерно одинакового размера. Вы также можете приготовить стебли, если хотите, но они немного более жесткие, чем соцветия.

Затем поместите две столовые ложки растительного масла в большую сковороду на среднем сильном огне, а когда масло нагреется, добавьте в сковороду брокколи. Не добавляйте ее слишком рано, иначе брокколи впитает растительное масло.

Готовьте брокколи в масле в течение двух минут, помешивая постоянно, а затем накройте крышкой, чтобы продолжить готовить в течение шести минут.

Брокколи нужно всего восемь минут, чтобы правильно свариться и слегка обжариться, чтобы получить лучшую текстуру. Старайтесь избежать пригорания, иначе вы получите горьковатый привкус.

Когда время истечет, вы можете приправить брокколи как угодно. Соль и перец наиболее очевидным выбором, но вы также можете добавить немного лимонного сока и сыра пармезан, чтобы сделать овощ еще вкуснее.

Извлеките брокколи из сковороды, и ваш аппетитный овощ готов. На приготовление вы потратите менее 15 минут.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как приготовить брокколи, чтобы ел даже ребенок.

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