Будет идеально хрустящей: когда надо собирать урожай моркови

Мы ценим морковь не только за ту пользу, которую приносит нам этот овощ, и не только за ее сладкий вкус. Многие любят оранжевый корнеплод за его приятную хрусткость.

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Но морковь может потерять эту замечательную особенность, если вы не вовремя соберете урожай этого растения. И ошибиться здесь довольно просто, ведь морковки созревают в земле и мы не можем оценить их состояние на глаз, как делаем это с огурцами или помидорами. Впрочем, способы узнать, когда пора собирать морковь существуют. О них рассказал блог Марты Стюарт.

В отличие от некоторых других корнеплодов, морковь не продолжает созревать после того, как ее вытащили из земли. Поэтому время уборки урожая так важно для нее. Если вы соберете ее слишком рано, вы получите маленькие невкусные корни. Однако, если вы будете ждать слишком долго, то на вашем столе окажется очень твердый овощ с горькими вкусовыми нотами. Поэтому вот на что стоит обратить внимание, если вы хотите собрать свои корнеплоды точно в срок.

Признаки спелости

В отличие от лука и картофеля, морковь не обязательно показывает явные признаки того, что она готова к уборке урожая. Однако садовод Эндрю Коэн поделился с блогом хорошим трюком. "Я собираю морковь, когда верхушка корня протыкается сквозь землю. Это главный, явный признак спелости", - сказал он.

Также обращайте внимание на состояние листьев растения. Если они начали желтеть или опадать, это хороший признак того, что морковь созрела.

Когда собирать урожай

Чтобы не ошибиться с моментом, нужно правильно оценить количество дней, которое нужно моркови для созревания. "Дни до созревания - это приблизительное количество дней, которое потребуется, чтобы урожай был готов к уборке от засевания рассады или посадки", - говорит Линч. По мере приближения этой даты, проверяйте свою морковь, извлекая несколько корнеплодов из земли, чтобы проверить их состояние и размеры.

В зависимости от сорта, большинство сортов моркови созревают через 60-75 дней с момента прорастания. При этом Линч поделился, что на собственном опыте заметил, что моркови нужно на 2-3 недели больше времени, чем указано на упаковке с семенами.

Как собирать урожай моркови

Когда вы убедитесь, что ваша морковь готова к уборке, подготовьтесь к процессу правильно возьмите широкие вилы или садовый совок и выполните перечисленные ниже действия.

Оцените размер

Взмахните немного почвы вокруг верхушки одной моркови, чтобы проверить верхнюю часть ее корня. Большинство сортов готовы к уборке урожая, когда ее диаметр составляет 2-2,5 сантиметра.

Разрыхлите почву

Используйте инструмент на ваш выбор, чтобы разрыхлить почву вокруг моркови. Линч рекомендует оставлять около 15 см между инструментом и морковью, чтобы вы случайно не повредить ее.

Тяните осторожно

После того, как вы подготовите почву, захватите морковь в месте, где зелень сочетается с корнем, и потяните вверх, слегка расшатывая плод. Если земля достаточно разрыхлена, морковь должна легко выйти наружу.

Обрежьте верхушки

Удалите зеленые листья сразу после сбора урожая, чтобы сохранить влажность, вкус и текстуру моркови. Если вы этого не сделаете, зелень продолжит вытягивать воду и питательные вещества из корня, из-за чего плод быстрее высохнет и потеряет сладкий вкус и хрусткость. Но, чтобы не повредить саму морковку, срезайте листья на расстоянии 1-1,5 см от верхушки плода. Слишком глубоко срезанная зелень тоже приводит к быстрой порче урожая.

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