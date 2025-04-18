Будет напоминать Х: разработчики ChatGPT хотят сделать новую соцсеть
Компания OpenAI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта ChatGPT, работает над запуском собственной социальной сети. Более того, планирует создать на этом поле серьезную конкуренцию для одиозного Илона Маска, который сейчас управляет платформой X (бывший Twitter).
О разработке нового сервиса узнало издание The Verge, получившее сведения об этом сразу из нескольких источников. Хотя проект все еще находится на ранних стадиях, уже разработан прототип, ориентированный на интеграцию ChatGPT с привычным функционалом соцсетей, таким как новостная лента.
Известно, что генеральный директор компании Сэм Альтман частно просил посторонних дать отзывы о проекте. Но пока точно не понятно, должна ли OpenAI план выпустить соцсеть в виде отдельной программы, или добавит этот функционал в существующее приложение ChatGPT.
Источники, знакомые с прототипом, утверждают, что больше всего соцсети от OpenAI напоминает уже упомянутый Х. Она представляет собой платформу для публикации коротких сообщений и общения, в которую, возможно, будут интегрированы возможности ChatGPT. Сейчас подобным образом взаимодействуют Х и нейросеть Grok. Об интеграции искусственного интеллекта в свои соцсети сейчас размышляет также Meta, владеющая такими платформами как Facebook, Instagram и Threads.
Одна из идей потенциальной соцсети от OpenAI состоит в том, чтобы ИИ помогал людям делиться лучшим контентом. В компании отметили, что толчком стало то, как удачно Grok интегрировался с X. Пользователи начали легко создавать вирусные твиты, заставляя нейросеть говорить что-нибудь глупое.
Выход OpenAI, по мнению издания, должен усилить конкуренцию между Альтманом и Маском. Как известно, в феврале Маск предлагал приобрести компанию своего визави за 97,4 млрд долларов. Однако получил отказ. Более того, Альтман в шутку предложил выкупить бывший Twitter за в десять раз меньшую сумму – 9,74 млрд долларов.
The Verge попросили компанию OpenAI о комментарии по поводу проекта. Однако ответа на свой запрос не получили.
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