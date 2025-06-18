Будет несколько урожаев: какие травы и пряные растения стоит посеять в июне

Июнь – период активной работы на огороде. Благодаря теплой погоде, длительному световому дню и умеренной влажности, именно этот месяц идеально подходит для посева многих зеленых культур, в частности ароматических трав и пряных растений.

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Высевая их сейчас, вы сможете получить несколько урожаев до осени. OBOZ.UA рассказывает, что стоит посеять в июне.

Какие травы сеять в июне

В июне можно высевать:

Кинзу (кориандр) – быстро прорастает, имеет короткий вегетационный период, а при регулярной срезке дает несколько волн урожая.

Укроп – неприхотлив к условиям, хорошо растет даже при недостатке влаги.

Петрушку можно высевать несколько раз за сезон, а свежую зелень получать до поздней осени.

Базилик – теплолюбивое растение, которое хорошо чувствует себя в июньском грунте. При регулярном прищипывании дает много свежих листьев.

Мяту, мелиссу, чабрец можно также высевать в июне, чтобы укоренились до осени.

Подготовка почвы

Чтобы посевы в июне дали щедрый урожай, следует тщательно подготовить почву. Прежде всего ее нужно хорошо разрыхлить, это улучшит аэрацию и водопроницаемость, что является критически важным для прорастания семян и развития корневой системы.

В почву стоит внести органические удобрения: компост или перегной насытят землю питательными веществами и стимулируют рост растений. Непосредственно перед посевом грядки необходимо хорошо увлажнить, особенно в жаркую и сухую погоду, когда влага быстро испаряется с поверхности.

Уход за посевами

После появления всходов важно обеспечить растениям стабильный уход. Прежде всего – регулярный полив: молодые побеги очень чувствительны к недостатку влаги.

Когда сеянцы окрепнут, нужно провести прореживание. Не стоит забывать и о вредителях: на первых этапах вегетации они могут нанести наибольший вред. Для борьбы с ними лучше использовать органические или механические методы, например, ручную уборку.

Советы для лучшего урожая

Не высевайте одни и те же культуры на одном месте, чтобы избежать накопления болезней.

Мульчирование поможет сохранить влагу и приглушить рост сорняков.

Для непрерывного сбора свежей зелени высевайте травы каждые 2-3 недели.

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