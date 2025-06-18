Выращивайте эти овощи рядом: результат превзойдет ожидания

Посадка растений-компаньонов – проверенный временем принцип огородничества, заключающийся в сочетании растений, которые положительно влияют друг на друга. Идея не нова, этим пользовались еще наши предки, не имея ни пестицидов, ни минеральных удобрений.

Видео дня

Правильное соседство овощей и трав помогает бороться с вредителями, обогащать почву, сохранять влагу и даже улучшать вкус урожая. Эксперты посоветовали лучшие варианты добрососедства.

Кукуруза, фасоль и кабачки

Это классическое сочетание из традиций коренных народов Северной Америки. Как объясняет садовод Лорен Тейлор, кукуруза служит опорой для вьющейся фасоли, которая в свою очередь обогащает почву азотом, а кабачки (или тыквы) покрывают землю широкими листьями, сдерживая сорняки и удерживая влагу.

Как сажать:

Сначала следует высадить кукурузу.

Через несколько недель – фасоль.

Когда фасоль прорастет – пора высадить кабачки.

Морковь и лук

Морковь и лук идеально дополняют друг друга: лук маскирует запах моркови, затрудняя поиск для морковной мухи. Кроме того, корни лука поверхностные, а у моркови – глубокие, поэтому они не конкурируют за ресурсы. Лук-порей работает так же эффективно.

Салат и лук

Лук отпугивает не только насекомых, но и грызунов, которые часто уничтожают молодые листовые овощи. А салат в свою очередь создает тень, благодаря чему грядка дольше остается влажной. Корневая система салата тоже неглубокая, поэтому он хорошо сочетается с луком на одной площади.

Помидоры и базилик

Классическая кулинарная пара работает и в саду. Базилик отпугивает вредителей (тлю, белокрылку, даже комаров), а также привлекает пчел, которые помогают томатам завязываться. Кроме того, он не забирает питательные вещества, поскольку имеет умеренные потребности. Бонус: считается, что базилик даже улучшает вкус томатов.

Капуста и укроп

Все крестоцветные (капуста, брокколи, кольраби) любят соседство с укропом. Аромат укропа привлекает хищных насекомых, которые уничтожают гусениц и капустную моль. Кроме того, он улучшает рост и вкус капусты. Сеять укроп лучше после того, как капуста уже укоренилась, так как он чувствителен к холоду.

Брокколи и фасоль

Фасоль фиксирует азот, в котором брокколи нуждается в большом количестве. Это взаимовыгодное сочетание: фасоль обогащает почву, а брокколи использует эти питательные вещества для мощного роста. Считается, что фасоль даже улучшает вкусовые качества брокколи – и наоборот.

Огурцы и редис и редис

Один из самых практичных дуэтов. Редиска действует как растение-ловушка для огуречных жуков, принимая удар на себя. Также он улучшает дренаж и структуру почвы, что особенно полезно для огурцов. Редис растет под землей, а огурцы - вверх на шпалере. Им не мешает пространственное размещение.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем стоит подкормить малину в июне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий