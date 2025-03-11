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Будет очень хрустящей: запеченная вкусная картошка с маслом и специями для ужина
Если вы хотите приготовить вкусный запеченный картофель, кулинары советуют его перед немного сварить, а далее запекать при 200 С со специями и маслом.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки в духовке с маслом и специями.
Ингредиенты:
- Картофель
- Масло
- Соль, перец
- Укроп
- Чеснок
Способ приготовления:
1. Картошку очистить, отварить и слить воду.
2. В форму налить масло, и отправить в разогретую духовку, пока не закипит.
3. Положить картофель в горячее масло, посолить, поперчить. Укроп и чеснок измельчить, смешать с растительным маслом и полить картофель.
4. Запекать до золотистого цвета.
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