Будет очень хрустящей: запеченная вкусная картошка с маслом и специями для ужина

Если вы хотите приготовить вкусный запеченный картофель, кулинары советуют его перед немного сварить, а далее запекать при 200 С со специями и маслом.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусной запеченной картошки в духовке с маслом и специями.

Ингредиенты:

Картофель

Масло

Соль, перец

Укроп

Чеснок

Способ приготовления:

1. Картошку очистить, отварить и слить воду.

2. В форму налить масло, и отправить в разогретую духовку, пока не закипит.

3. Положить картофель в горячее масло, посолить, поперчить. Укроп и чеснок измельчить, смешать с растительным маслом и полить картофель.

4. Запекать до золотистого цвета.

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