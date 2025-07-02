Будет вкуснее, чем из супермаркета: как приготовить домашнюю гранолу с корицей

Питательный завтрак – это один из способов продуктивно начать день, и, вероятно, он помогает жить дольше. Хотя многие люди могут пропускать завтрак, особенно если у них мало времени, лучше не делать этого.

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Одним из популярных вариантов завтрака является гранола с йогуртом. Однако, вы можете даже не представлять, насколько обработаны и с каким высоким содержанием рафинированного сахара является большинство гранол, которые можно приобрести в супермаркетах. К счастью, ее можно приготовить дома, пишет OBOZ.UA.

Ингредиенты

Три стакана овсяных хлопьев

½ стакана сырых семян подсолнечника

½ стакана сырых тыквенных семечек

Один стакан измельченного миндаля

Две чайные ложки корицы

Две чайные ложки молотого имбиря

½ стакана кленового сиропа

½ стакана оливкового масла

Изюм

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180°C. Подготовьте ингредиенты и измельчите миндаль. Смешайте все в миске, убедившись, что кленовый сироп и оливковое масло хорошо распределены и все покрыто. Выложите на большой противень, застеленный бумагой для выпечки.

Выпекайте 15 минут, время от времени помешивая края, чтобы они не подгорели. Через 15 минут выньте из духовки и еще раз хорошо перемешайте. Поставьте обратно в духовку еще на пять-десять минут до золотистого цвета.

Выньте и оставьте охлаждаться. После охлаждения добавьте столько изюма, сколько пожелаете, и поместите гранолу в герметичный контейнер, чтобы она оставалась свежей. Наслаждайтесь ею на завтрак с йогуртом и ягодами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, из чего приготовить домашнюю гранолу.

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