Будет всходить быстрее: в чем замочить семена помидоров

Рассаду помидоров считают достаточно капризной, ведь теплолюбивому южному растению нужны правильные условия для прорастания. Однако опытные дачники знают, как помочь томатам взойти быстрее.

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Ускорить появление всходов может замачивание в специальном растворе. О его рецепте рассказало издание "На пенсии". После такой обработки ростки должны появиться через 5-8 дней, тогда как необработанные семена всходят за 10-12 дней.

В любом случае начните подготовку посевного материала с того, что переберите семена и удалите больные и поврежденные. Остальные семян замочите в 1% растворе марганцовокислого калия (марганцовки). В 500 мл теплой воды растворите 5 г средства и положите в полученную жидкость семена на полтора-два часа. После этого взболтайте емкость. Всплывшие семена выбросьте – это некачественный материал.

Далее приготовьте солевой раствор. В литре теплой воды разведите 30-35 г поваренной соли и положите семена томатов в этот рассол. Через 10-15 минут все перемешайте, достаньте зерна и разложите их обсушиваться.

Проводить такую обработку нужно за сутки до высева. Замачивание активирует прорастание зернышек и всходы вы получите раньше. Впрочем, имейте в виду, что семена, покрытые органоминеральной яркой оболочкой замачивать не нужно – они уже обработаны должным образом.

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