Будет всходить быстрее: в чем замочить семена помидоров
Рассаду помидоров считают достаточно капризной, ведь теплолюбивому южному растению нужны правильные условия для прорастания. Однако опытные дачники знают, как помочь томатам взойти быстрее.
Ускорить появление всходов может замачивание в специальном растворе. О его рецепте рассказало издание "На пенсии". После такой обработки ростки должны появиться через 5-8 дней, тогда как необработанные семена всходят за 10-12 дней.
В любом случае начните подготовку посевного материала с того, что переберите семена и удалите больные и поврежденные. Остальные семян замочите в 1% растворе марганцовокислого калия (марганцовки). В 500 мл теплой воды растворите 5 г средства и положите в полученную жидкость семена на полтора-два часа. После этого взболтайте емкость. Всплывшие семена выбросьте – это некачественный материал.
Далее приготовьте солевой раствор. В литре теплой воды разведите 30-35 г поваренной соли и положите семена томатов в этот рассол. Через 10-15 минут все перемешайте, достаньте зерна и разложите их обсушиваться.
Проводить такую обработку нужно за сутки до высева. Замачивание активирует прорастание зернышек и всходы вы получите раньше. Впрочем, имейте в виду, что семена, покрытые органоминеральной яркой оболочкой замачивать не нужно – они уже обработаны должным образом.
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