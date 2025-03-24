Почему плохо всходят семена: как не остаться без урожая

Ранняя весна – время позаботиться о рассаде. Однако такой простой процесс, как посев семян в субстрат, может стать проблемой, если не удастся вовремя получить всходы.

Видео дня

Что может стать причиной этого, рассказало издание "Флористикс Инфо". Его эксперты назвали 10 факторов, которые могут негативно повлиять на проращивание рассады.

Некачественные семена

Самая главная причина — некачественный посевной материал, непригодный для проращивания вообще. Чтобы избежать этой проблемы, всегда покупайте семена у проверенных поставщиков и проверяйте упаковку.

Неподходящая почва

Повлиять на всхожесть семян может также состояние и качество субстрата, в который они закладываются. Слишком плотная и тяжелая земля сама по себе препятствует прорастанию зародыша. Позаботьтесь о том, чтобы почва для рассады была легкой и рыхлой, хорошо пропускала воду и воздух.

Зараженная почва

В почве всегда содержатся разные микроорганизмы. Некоторые из них являются патогенными. Они могут поражать и семя, и росток. Поэтому нужно позаботиться о обеззараживании субстрата еще до того, как в него попадут семена. Готовые смеси, как правило, продаются уже обработанными, а вот собственноручно приготовленный субстрат придется обработать высокой температурой, чтобы продезинфицировать.

Слишком глубокий посев

Если заложить семя слишком глубоко в землю, ему будет сложно прорасти. Поэтому при работе с рассадой следует руководствоваться правилом: глубина погружения в субстрат должна быть равна трем диаметрам семян. А растения с совсем мелкими семенами лучше высаживать методом раскладывания материала по поверхности земли. После этого емкость для рассады накрывают парником и обеспечивают доступ света. В таких условиях даже самые мелкие семена успешно прорастут и укоренятся.

Нарушенный полив

Для рассады нужна влажная почва. Пересушивание или чрезмерный полив губительны для всходов. Без воды вообще семена не проснутся. Избыток воды в земле будет препятствовать доступу кислорода и вызовет загнивание. Именно поэтому рассаду рекомендуют поливать методом опрыскивания. Это позволяет лучше регулировать уровень увлажненности субстрата.

Смещение ростка при поливке

Еще одна причина, почему следует поливать всходы опрыскиванием, заключается в том, что даже малейшая струя воды может быть слишком сильной для ростка – она способна сместить его и нарушить процесс укоренения. Еще один хороший способ избежать смещения, это перед поливом покрыть посевы агроволокном плотностью 17-19 г/м² и увлажнять почву через него.

Нехватка света

Неправильное или недостаточное освещение тоже может нарушить процесс всхода семян. Чем меньше семена, тем больше они зависят от количества получаемого света. И это тоже причина, почему самые мелкие семена лучше просто рассыпать по поверхности земли – им нужен прямой доступ к свету. Большие по размеру зерна могут обойтись и без этого.

Неправильная температура почвы

Для семян большинства сельскохозяйственных культур оптимальным является коридор температуры почвы в 18-30 градусов – за его пределы выходить не стоит. Поэтому емкость с рассадой должна стоять в теплом месте без сквозняков.

Неправильное хранение семян до высадки

Температурный показатель имеет значение и для хранения семян. Если их держали на холоде, то потребуется некоторое время, чтобы они прогрелись и проросли. Это важно учитывать. Также рекомендуется держать семена, не требующие стратификации, в сухом, теплом помещении.

Посев семян разных сортов в один контейнер

Даже растения одного вида, просто разных сортов могут прорастать не одновременно. Именно поэтому миксы цветов часто дают ростки так неравномерно. Если же у вас есть несколько отдельных видов семян, разложите их по разным контейнерам. Тогда все семена взойдут в более или менее одинаковые сроки и вам будет легче контролировать процесс проращивания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие растения первыми сажают на огороде весной.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.