Что первым сажают весной на огороде: советы экспертов
Апрель – важный месяц для садоводов и огородников. Важно правильно выбрать сроки посева, чтобы получить качественный урожай и максимальную пользу от плодородной земли. Некоторые культуры можно высевать сразу в открытый грунт, тогда как другие, более теплолюбивые, ожидают повышения температуры.
OBOZ.UA рассказывает, какие овощи, зелень и декоративные растения лучше высевать в апреле и какие условия для них необходимы. Следуя оптимальным срокам, вы получите ранние, здоровые и обильные урожаи.
Что сеять в первой половине апреля
Первыми в апреле высевают холодостойкие зеленые культуры:
- пекинскую капусту;
- укроп;
- листовую горчицу;
- салат (листовой и кочанный);
- редис;
- горох;
- бобы.
Эти растения хорошо переносят весенние колебания температуры и начинают активно прорастать даже при незначительном потеплении. Повторные посевы салата, укропа и редиски можно осуществлять вплоть до 20 июня, что обеспечит длительный период сбора урожая.
Корнеплоды и пряные травы
После зеленых культур высевают:
- морковь;
- лук;
- петрушку;
- пастернак.
Эти культуры способны прорастать уже при температуре +3…+5°C. Петрушку рекомендуется сеять как можно раньше, пока почва насыщена влагой. Для нее, как и укропа и салата, важно, чтобы земля была плодородной и нейтральной по кислотности.
Редис, морковь и свекла также хорошо прорастают в ранние сроки и обеспечивают ранний урожай. Шпинат, являющийся быстроспелой культурой, можно использовать в качестве предшественника для более поздних овощей.
Перед посевом семян многих культур лучше замочить на 24–48 часов, периодически меняя воду. Это ускорит прорастание и улучшит равномерность всходов.
Когда высевать теплолюбивые культуры
Овощи, требующие более высоких температур для прорастания, сеют в почву позже, когда земля прогреется до +11…+13°C.
К таким культурам относятся:
- огурцы;
- фасоль;
- арбузы;
- тыквы;
- кукуруза.
Высадку рассады ранней белокочанной и цветной капусты в открытый грунт проводят в конце апреля, если растения имеют 5-6 листьев и прошли закалку.
Срок прорастания культур
Время прорастания семян зависит от культуры:
- Горох сходит быстрее всего – уже через 6 дней после посева.
- Кукуруза, огурцы, фасоль и редька прорастают через 7–8 дней.
- Капуста, щавель и свекла возникают через 10 дней.
- Баклажаны, лук, кабачки, морковь и ревень нуждаются около двух недель.
- Укроп, петрушка, пастернак и перец прорастают дольше всего – до 16 дней.
Декоративные культуры, которые можно высевать в апреле
Кроме овощей, в апреле можно высевать холодостойкие декоративные растения, не требующие выращивания рассады.
- вьюнок трехцветный;
- годеция;
- гипсофила;
- календула;
- космея;
- лен крупноцветковый;
- люпин;
- маки;
- матиола;
- фацелия.
Чтобы ускорить появление всходов и защитить его от пересыхания, следует накрыть посевы легким нетканым материалом.
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