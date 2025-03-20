Что первым сажают весной на огороде: советы экспертов

Апрель – важный месяц для садоводов и огородников. Важно правильно выбрать сроки посева, чтобы получить качественный урожай и максимальную пользу от плодородной земли. Некоторые культуры можно высевать сразу в открытый грунт, тогда как другие, более теплолюбивые, ожидают повышения температуры.

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OBOZ.UA рассказывает, какие овощи, зелень и декоративные растения лучше высевать в апреле и какие условия для них необходимы. Следуя оптимальным срокам, вы получите ранние, здоровые и обильные урожаи.

Что сеять в первой половине апреля

Первыми в апреле высевают холодостойкие зеленые культуры:

пекинскую капусту;

укроп;

листовую горчицу;

салат (листовой и кочанный);

редис;

горох;

бобы.

Эти растения хорошо переносят весенние колебания температуры и начинают активно прорастать даже при незначительном потеплении. Повторные посевы салата, укропа и редиски можно осуществлять вплоть до 20 июня, что обеспечит длительный период сбора урожая.

Корнеплоды и пряные травы

После зеленых культур высевают:

морковь;

лук;

петрушку;

пастернак.

Эти культуры способны прорастать уже при температуре +3…+5°C. Петрушку рекомендуется сеять как можно раньше, пока почва насыщена влагой. Для нее, как и укропа и салата, важно, чтобы земля была плодородной и нейтральной по кислотности.

Редис, морковь и свекла также хорошо прорастают в ранние сроки и обеспечивают ранний урожай. Шпинат, являющийся быстроспелой культурой, можно использовать в качестве предшественника для более поздних овощей.

Перед посевом семян многих культур лучше замочить на 24–48 часов, периодически меняя воду. Это ускорит прорастание и улучшит равномерность всходов.

Когда высевать теплолюбивые культуры

Овощи, требующие более высоких температур для прорастания, сеют в почву позже, когда земля прогреется до +11…+13°C.

К таким культурам относятся:

огурцы;

фасоль;

арбузы;

тыквы;

кукуруза.

Высадку рассады ранней белокочанной и цветной капусты в открытый грунт проводят в конце апреля, если растения имеют 5-6 листьев и прошли закалку.

Срок прорастания культур

Время прорастания семян зависит от культуры:

Горох сходит быстрее всего – уже через 6 дней после посева.

Кукуруза, огурцы, фасоль и редька прорастают через 7–8 дней.

Капуста, щавель и свекла возникают через 10 дней.

Баклажаны, лук, кабачки, морковь и ревень нуждаются около двух недель.

Укроп, петрушка, пастернак и перец прорастают дольше всего – до 16 дней.

Декоративные культуры, которые можно высевать в апреле

Кроме овощей, в апреле можно высевать холодостойкие декоративные растения, не требующие выращивания рассады.

вьюнок трехцветный;

годеция;

гипсофила;

календула;

космея;

лен крупноцветковый;

люпин;

маки;

матиола;

фацелия.

Чтобы ускорить появление всходов и защитить его от пересыхания, следует накрыть посевы легким нетканым материалом.

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