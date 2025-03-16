Успейте к Пасхе: что нужно сделать в саду весной

Март и апрель – ключевые месяцы для садоводов, поскольку в этот период следует уделить внимание уходу за деревьями, кустарниками, клумбами, газоном и теплицей. Выполнение основных работ весной поможет обеспечить пышное цветение, богатый урожай и хороший вид участка в течение всего лета.

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Подготовка сада включает в себя несколько важных этапов. Чтобы получить красивый и ухоженный сад в летний период, эксперты советуют выполнить все задания до Пасхи.

Обрезка деревьев и кустарников

Важно вовремя удалить:

ветви, поврежденные зимними морозами;

старые и сухие побеги, которые могут замедлять рост новых побегов;

ветви, растущие внутрь кроны и создающие загущенность.

При обрезке следует учитывать, что некоторые растения цветут на прошлогодних побегах, поэтому слишком интенсивная обрезка может лишить их цветения. После обрезки следует собрать опавшие ветки и листья, а также убрать территорию вокруг деревьев и кустов.

Подготовка почвы

Перед началом активной посадки необходимо избавиться от сорняков, которые могли вырасти за зиму. Лучшими методами являются:

ручное выдергивание сорняков вместе с корнями;

использование специальных садовых инструментов для очистки больших площадей;

применение органических или безопасных химических средств для борьбы с сорняками.

Прополка важна не только для эстетики, но и для того, чтобы сорняки не отбирали питательные вещества у садовых растений.

Весенняя посадка растений

По данным National Trust, март и апрель – идеальные месяцы для посадки многолетних и однолетних растений.

В настоящее время следует высаживать:

стойкие однолетние растения – бархатцы, календулы, космея;

летние луковичные цветы – лилии, гладиолусы, георгины;

овощи – картофель, лук, морковь, капусту, редис, салат, шпинат, рукколу;

бобовые культуры – горох, фасоль, нут.

Для лучшего укоренения посаженных растений следует удобрить почву органическими удобрениями.

Уход за теплицей

Если у вас есть теплица, весна – лучшее время, чтобы подготовить ее к новому сезону.

Основные задачи:

Произвести дезинфекцию окон и поверхностей, чтобы устранить вредные микроорганизмы.

Проветрить помещение и проверить герметичность конструкции.

Подготовить почву и горшки для посадки семян и рассады.

При ранних заморозках использовать холодные рамы для защиты растений.

Правильный уход за садом весной гарантирует пышное цветение и урожайность летом. Заблаговременное выполнение основных садовых работ, таких как обрезка, прополка, посадка растений и уход за теплицей, поможет сохранить ваш сад здоровым и ухоженным. Следуя этим простым советам, вы обеспечите идеальные условия для роста растений и сможете наслаждаться прекрасным садом в течение всего теплого сезона.

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