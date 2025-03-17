Зачем рассыпать в саду молотый перец чили: интересный лайфхак

Садоводов призывают рассыпать молотый перец чили в своих садах этого марта по важной причине.

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По словам экспертов, этот метод является идеальным способом сохранить пищу для голодных птиц, чтобы ее не украли другие животные, особенно когда зима сменяется весной. Птицы сталкиваются с проблемами в течение нескольких лет. Как ни странно, садоводы сообщали, что видят гораздо меньше птиц, чем обычно и численность многих видов птиц сократилась, пишет Express.

Считается, что значительное сокращение численности насекомых за последние 20 лет благодаря потере среды и изменению климата – имеет прямые последствия в пищевой цепи, поскольку птицы имеют гораздо меньше пищи, что подвергает их угрозе голода, особенно в холодные зимние месяцы, когда источники пищи более дефицитны. Поэтому садоводов просят сделать все возможное, чтобы им было что есть.

Итак, если вы оставляете в своем саду пищу для птиц, вы можете воспользоваться этим лайфхаком – присыпьте корм порошком или хлопьями чили.

Дело в том, что на птиц острый вкус чили совсем не влияет, а белки и лисы его ненавидят. Таким образом, вся еда останется девственной для ваших пернатых гостей.

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