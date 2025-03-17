Дела пойдут не по плану: трех знаков зодиака ожидают потрясения в следующие дни

Следующие дни будут переломными и принесут много потрясений трем знакам зодиака. Не все будет складываться по их плану.

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Телец, Дева и Скорпион могут ощутить напряженность как на работе, так и в любви, пишет Ofeminin.

Телец

Жизнь Тельцов бурной, особенно в профессиональной сфере. Вам не нужно поддаваться давлению со стороны других людей. Важно сохранить самостоятельность в своих решениях. Остерегайтесь коварных коллег.

В отношениях тоже могут возникнуть трудности. Старый случай многолетней давности выплывет на свет, и Тельцу придется многое объяснять своему партнеру.

Дева

Девы могут столкнуться с важным жизненным выбором. На работе вы можете разочароваться из-за того, что вас кто-то опережает. Речь может идти о реализации нового проекта, командировки или обучения, которую вы очень хотели посетить.

В отношениях вам нужно научиться безусловной любви. Поэтому уделяйте время для искреннего общения о чувствах вашего любимого человека.

Скорпион

Скорпион может столкнуться с сплетнями на работе или происки коллег. Сосредоточьтесь на своих задачах и новых профессиональных вызовах. Так вы докажете руководству, что вы на своем месте.

В любви Скорпионы могут ощутить расстояние от своего партнера, поскольку он может быть холодным и не проявлять своих чувств. Решитесь на откровенный разговор.