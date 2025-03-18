Крысы будут держаться подальше от садов и теплиц: чем отпугнуть грызунов

Весной, когда садоводы только начинают выращивать новые растения, крысы, вероятно, станут неприятностью в садах и теплицах, но вы можете естественным образом избавиться от них.

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По словам экспертов, простым решением является использование острой пищи и трав, поскольку грызуны будут держаться подальше от сильных запахов, которые их переполняют. Это может показаться странным, но грызуны обладают очень чувствительными носами и не будут находиться в месте с сильными запахами, поскольку это создаст им дискомфорт. Некоторые запахи также маскируют запах пищи, которую хотят есть крысы, что сделает ваш сад непривлекательным местом для них, пишет OBOZ.UA.

Мята перечная

Мята перечная имеет сильный мятный запах, который раздражает крысиные носы, поэтому она является одним из самых популярных природных средств для борьбы с вредителями.

Для этого нужно капнуть несколько капель масла мяты перечной на ватные шарики и разложить их вокруг теплицы.

Вы также можете посадить мяту в своем саду, чтобы отпугивать крыс, но обязательно сажайте ее в горшок, а не в почву, поскольку это инвазивное растение, которое может расти очень быстро.

Чеснок

Чеснок обладает сильным запахом, который не нравится грызунам. Высадка чеснока в вашей теплице или на близлежащих открытых грядках поможет избежать их.

Кроме того, вы можете сделать самодельный спрей, вскипятив чеснок в кастрюле с водой, а затем использовав зловонную воду в саду, когда она остынет.

Кайенский перец

Пряные запахи раздражают крыс, поэтому они, скорее всего, уйдут, если почувствуют их на вашей территории.

Испытывая природные средства, лучше попробовать несколько ароматов, чтобы запутать крыс и не дать им привыкнуть к запаху, поэтому продолжайте экспериментировать, чтобы увидеть, что работает в вашем саду.

Однако важно также поддерживать чистоту в саду и теплице, поскольку грызуны чаще посещают неубранную территорию, где больше мест, где можно спрятаться.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, как отвадить крыс от дома.

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