Получился лучше, чем ожидали: критики оценили новый фильм 'Белоснежка'

Игровая адаптация мультфильма студии Disney "Белоснежка" с Рэйчел Зеглер и Галь Гадот еще до выхода стала объектом нападок в соцсетях. Однако, судя по первым отзывам, эта критика была не только преждевременной, но и несправедливой.

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Как пишет издание ITC, кинокритики, уже успевшие просмотреть "Белоснежку" на допремьерном показе, отзываются об адаптации классики Disney в положительном ключе. В частности, хвалят игру Зеглер и визуальное оформление ленты.

Так Мэтт Дегрут из Crooked Media напомнил, что игровая "Белоснежка" долгое время была настоящей боксерской грушей в интернете, а на самом деле адаптация получилась успешной. "Рейчел Зеглер – абсолютная звезда, (большинство) новых песен увлекают, а визуальная палитра роскошная и яркая. У Галь Гадот были хорошие платья", – написал критик.

Похвалил ленту и Пол Кляйн из журнала Film Hound. Он даже пошутил, что может пожалеть о своей похвале на фоне всего доставшегося фильму хейта. "Мне очень понравились музыкальные номера. Зеглер была великолепна в главной роли, а Гадот веселила", — описал он свои впечатления. Однако раскритиковал решение нарисовать гномов с помощью эффектов CGI. Этот выбор студии он назвал непонятным, а результат – разочарованием.

Кристофер Миллз из Christopher Rates It назвал "Белоснежку" одним из лучших римейков Disney и даже высказал мнение, что фильм воспроизводит магию оригинального мультфильма 1937 года. "Игра Рейчел Зеглер - волшебная, музыкальные номера - незабываемые, визуальные эффекты (кроме гномов) великолепны, а сценарий Эрин Кресиды Уилсон обеспечивает глубину этого мира, о которой я не догадывался", - написал он.

В свою очередь обозреватель издания Variety Кэтси Стефан осталась в восторге от визуальной составляющей "Белоснежки", музыкальных номеров и анимированных животных. "Сценарий мудро придает своей героине новую глубину благодаря ее страстному желанию стать лидером, которым считал ее отец, и истории любви, которая сладка, как яблочный пирог", — написала она.

Адаптация сказки столкнулась с критикой в интернете задолго до того, как вышла на экраны. Каждый трейлер заваливали дизлайками на YouTube, а колумбийку Зеглер буллили за смуглость, тогда как ей нужно было играть персонажку с белой, как снег, кожей. Также актриса до выхода фильма критиковала оригинальный мультфильм, указывая, что поведение принца является преследованием. К тому же Зеглер высказывала пропалестинскую позицию при том, что ее экранная партнерша Галь Гадот является израильтянкой.

Режиссером игровой адаптации "Белоснежки" выступил Марк Уэбб ("500 дней лета", "Удивительный человек-паук"). Сценаристы во время работы на проекте менялись семь раз. В конце концов в титрах указана Эрин Крессида Уилсон ("Девушка в поезде"), хотя автором истории является Грета Гервиг. Сценарий несколько переосмысливает классическую историю, изложенную в народной сказке, адаптированной братьями Гримм. Главная героиня является принцессой, вынужденной жить в лесу после того, как ее злая мачеха взяла под контроль все королевство и выгнала девушку из дворца. Гномы, которых встречает Белоснежка, помогают героине стать лидером народа и вернуть принадлежащую ей по праву власть. Принц в истории присутствует, его играет Эндрю Бернап, однако его роль в истории не является ключевой. В финальном трейлере он даже не произносит ни слова.

В украинский прокат "Белоснежка" выйдет 20 марта.

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