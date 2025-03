'Жизнь Чака': вышел тизер новой экранизации Стивена Кинга

Представлен тизер к новому фильму "Жизнь Чака", являющемуся экранизацией произведения Стивена Кинга "Если кровь течет". Этот фильм получил признание после премьеры на Международном кинофестивале в Торонто, где завоевал престижную награду People's Choice Award.

Режиссером выступил Майк Фланаган, ранее работавший над другими адаптациями Кинга, такими как "Доктор Сон" и "Игра Джеральда". Теперь он переносит на экран историю о жизни бухгалтера Чака Кранца, роль которого исполняет Том Хиддлстон. Фильм обещает погрузить зрителей в глубокие размышления о жизни, смерти и том, что значит двигаться вперед даже тогда, когда кажется что все надежды утрачены.

Сюжет и концепция фильма "Жизнь Чака"

Это адаптация одноименной повести Стивена Кинга, состоящая из трех подаваемых в обратном порядке частей. История фокусируется на Чаке Кранце (Том Хиддлстон), обычном бухгалтере, жизнь которого оказывается гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Тизер демонстрирует эмоциональную глубину персонажа, когда Чак провозглашает фразу: "Вселенная велика и содержит множество всего, но... она также содержит меня" (The universe is large and it contains multitudes, but... It also contains me). Это подчеркивает основную тему фильма – самосознание в условиях чрезвычайных ситуаций.

Звездный актерский состав

Кроме Тома Хиддлстона, к актерскому составу присоединились многие талантливые актеры, среди которых Джейкоб Трембле, Марк Хэмилл, Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан и другие. Разнообразие актеров, каждый из которых придает своему персонажу глубины, обеспечивает фильму динамичность и эмоциональный заряд. Рассказчиком истории выступает Ник Офферман, помогающий придавать рассказу еще больший драматизм.

Фильм "Жизнь Чака" должен выйти в кинотеатрах 6 июня 2025 благодаря компании Neon, которая приобрела права на распространение. Однако фильм уже был показан на Международном кинофестивале в Торонто, где получил положительные отзывы как от критиков, так и от зрителей. В то же время, его премьера вызвала ажиотаж среди поклонников творчества Кинга и фанатов кинематографа Майка Фланагана.

Проект "Жизнь Чака" был анонсирован еще в 2020 году, когда Стивен Кинг дал разрешение адаптировать его повести. Режиссер Майк Фланаган, уже работавший над успешными адаптациями Кинга, начал съемки фильма в октябре 2023 года. Съемки проходили в Алабаме, и из-за забастовки SAG-AFTRA 2023 они были организованы по специальным условиям. Завершение съемок состоялось в ноябре 2023 года, после чего фильм перешел на этап монтажа.

На сегодня фильм получил положительные отзывы от критиков, а его рейтинг на агрегаторах рецензий, таких как Rotten Tomatoes, составляет 85% на основе 40 отзывов. Отмечают не только высокий уровень актерской игры, но тонкий подход к экранизации сложных тем.

