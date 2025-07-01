Будьте осторожны: кому не стоит выращивать майоран

Майоран — это ароматная трава семейства мятных, близкая к орегано, но с более мягким, сладким вкусом. Часто называемый сладким майораном, он происходит из Средиземноморья и веками используется как в кулинарии, так и в традиционной медицине.

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Однако, эксперты по садоводству предупредили для всех, кто планирует выращивать майоран в своем саду, что это растение токсично для домашних животных, пишет Express.

Майоран, хотя и является привычной травой, которую часто можно найти в отделе специй, также может быть вредным для собак и кошек.

Специфические токсины майорана не были четко идентифицированы, его попадание в организм может раздражать пищеварительную систему собаки, вызывая такие симптомы, как рвота и диарея.

В более серьезных случаях это может привести к замедлению сердечного ритма, низкому уровню сахара в крови, кишечной непроходимости, язв, затрудненного дыхания, судорог и проблем со свертываемостью крови.

Если выращивать майоран в контейнерах, его можно осенью занести в помещение и дать ему перезимовать на солнечном месте, а затем снова высадить в сад в конце весны после последних заморозков

Лучшее время для сбора майорана – солнечное утро, когда листья насыщены эфирными маслами.

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