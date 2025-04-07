Как вырастить прованские травы дома на огороде: советы

Прованские травы – это не только ароматные компоненты для кулинарии, но и отличные растения, которые можно выращивать у себя на огороде или даже на подоконнике. Их использование в блюдах придает особый вкус, а возможность выращивать их дома делает процесс еще более увлекательным.

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OBOZ.UA публикуетсоветы экспертов, как правильно выращивать прованские травы, когда их сеять, а также предоставим несколько советов для начинающих садоводов.

Подготовка почвы и выбор места

Большинство прованских трав требуют солнечных мест с хорошо дренированной почвой. Перед посадкой необходимо добавить органическое удобрение в почву, чтобы обеспечить растениям необходимые питательные вещества. Для тех, кто хочет выращивать травы в горшках, можно смело высаживать их и дома, особенно в зимний период, когда свежие специи могут быть тяжелыми для получения из открытого грунта.

Основные виды прованских трав

Орегано, розмарин, чабрец, чабер, майоран и лаванда – это основные травы, которые можно выращивать для создания смеси прованских трав. Каждая из них имеет свои особенности выращивания и требует определенного ухода.

Орегано: Эта трава предпочитает солнечные участки. Семена орегано можно высевать прямо в почву после того, как минует угроза заморозков. Растения нужно прореживать на расстоянии около 31 см друг от друга.

Розмарин: Многолетний куст, не морозостойкий, поэтому его лучше выращивать в контейнерах. Зимой розмарин можно переносить в комнату, где температура будет более подходящей.

Чабер садовый: Легко выращивается из семян, которые можно высевать прямо на открытом грунте весной. Важно не забывать прореживать растения на расстоянии 15 см и регулярно прищипываться для стимулирования ветвления.

Тимьян: Это неприхотливая трава, которая обычно размножается не семенами, а из-за разделения корней. Важно избегать чрезмерного полива и внесения удобрений для достижения наилучшего вкуса.

Майоран: Майоран выращивают преимущественно как однолетник. Семена можно высевать в помещении, а уже после прошедшей опасности заморозков пересаживать растения в сад.

Лаванда: Эта ароматная трава нуждается в хорошей циркуляции воздуха. Для холодного климата идеально подходит английская лаванда. Она нуждается в расстоянии между растениями от 31 до 91 см.

Как выращивать прованские травы дома

Все эти травы можно выращивать не только в саду, но и в горшках дома. Для этого важно выбрать подходящий контейнер с хорошим дренажем, а также снабдить растениями достаточно света. В зимний период, когда растения в саду не могут расти из-за холода, прованские травы на подоконнике обеспечат свежие специи для кухни.

Сбор и хранение прованских трав

Лучше всего собирать травы для создания смеси утром после того, как росы высохнут. Листья осторожно промываются водой, а затем высыхают на бумажном полотенце. Для продолжительного хранения трав можно использовать духовку на низкой температуре или дегидратор. Когда листья станут хрупкими и легко крошатся, это означает, что трава полностью высохла и готова к использованию.

Как создать собственную смесь прованских трав

Для приготовления смеси прованских трав соберите такие ингредиенты, как майоран, розмарин, орегано, чабер, чабрец и лаванда. Сухие травы нужно размельчить, смешать в миске, а для подарка можно наполнить смесью декоративные банки, украсить их бантиком и сухими цветами лаванды.

Рецепт прованских трав для кулинарии

Идеальную смесь прованских трав можно легко приготовить на дому. Для этого смешайте:

2 чайные ложки майорана,

3 чайные ложки розмарина,

столовую ложку орегано,

2 столовые ложки чабера,

3 столовые ложки тимьяна

столовая ложка лаванды.

Все хорошо перемешайте и ваша смесь готова к использованию в кулинарии.

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