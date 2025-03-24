Чем подкормить лаванду весной, чтобы она хорошо зацвела летом: домашнее удобрение

Лаванда – это красивое и ароматное растение, которое можно легко вырастить в саду, но иногда ему нужно помочь, чтобы оно быстрее развилось и зацвело.

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Для этого не обязательно покупать дорогие удобрения. Для дополнительного стимулирования растений лаванды эксперты по садоводству рекомендуют использовать компост, костную муку и известь, пишет OBOZ.UA.

Как удобрить лаванду в домашних условиях

Для этого нужно взять небольшое ведро и поместить равные части компоста, костной муки и извести. Смешайте эти ингредиенты, содержащие много полезных минералов и питательных веществ.

Применение этого домашнего удобрения также просто. Садоводам просто нужно хорошо смешать его с основным грунтом лаванды с помощью мастерка, чтобы корни впитали полезные свойства для обильного цветения.

Это также способствует аэрации почвы, гарантируя, что она не уплотняется, поскольку рыхлая почва предотвращает заболачивание и обеспечивает поступление кислорода в корни.

После подкормки вашей лаванды она получит очень необходимый стимул для быстрого "большего и лучшего цветения, чем когда-либо" следующим летом.

Однако убедитесь, что не слишком удобряете лаванду, поскольку это может повредить растению. При избытке питательных веществ побеги стреляются, и лаванда теряет морозостойкость.

Раньше OBOZ.UA рассказывал о том, чем подкормить лаванду, чтобы она обильно цвела.

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